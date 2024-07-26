Сьогодні, 26 липня, у Львові відбувся брифінг міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон.
Прокурори проситимуть арештувати підозрюваного у вбивстві Фаріон без права на заставу
Правоохоронці проситимуть у суді обрати запобіжний захід для 18-річного хлопця, затриманого у справі щодо вбивства української громадської діячки Ірини Фаріон, у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
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"Наразі погоджено повідомлення про підозру особі, яка вчора була затримана у Дніпрі, за частиною 1 статті 115 ККУ - це умисне вбивство. Окрім того, прокурами подано до Галицького райсуду Львова клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Саме на такому запобіжному заході у суді будуть наполягати прокурори", – заступник генпрокурора Антон Войтенко.
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За даними міністерства, хлопець готувався до злочину протягом десяти днів.
МВС показало відео затримання та допиту підозрюваного, а також знімки змісту його телефону.
Підозрюваний у вбивстві Фаріон пересилав собі речі для маскування
"Отримана квитанція (про – ред.) перелік майна, яке він сам собі переслав з Дніпра. Він приїхав без тих речей, які потім одягнув", пояснив голова Нацполіції Іван Вигівський під час брифінгу.
За словами Клименка, ці речі хлопець купував, починаючи з травня цього року – він замовляв їх у Дніпро з різних регіонів України.
"Ми встановили запити – з його акаунту, з його телефона – на відповідні суб'єкти господарювання, які надавали і окуляри, і в принципі всі аксесуари, які він отримав на Новій пошті саме у Дніпрі", – пояснив міністр.
Замах на Фаріон міг бути не останнім
Наступним після Ірини Фаріон у телефоні підозрюваного позначений народний депутат Верховної Ради ІХ скликання Максим Бужанський.
Правоохоронці повідомили, що в телефоні підозрюваного є багато інформації про його філософію та яке відношення він має до певних кіл.
"Не дивлячись на молодий вік фігуранта, він ретельно обізнаний, готувався. Ми бачимо в телефоні багато посилань, на які сайти він заходив, що читав", – додали правоохоронці.
Переглянути повний брифінг міністра МВС про затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон можна тут:
Убивство Ірини Фаріон – що відомо
Учора, 25 липня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці, громадської діячки, народної депутатки VII скликання Ірини Фаріон.
Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб.
Нагадаємо, що невідомий вистрілив в Ірину Фаріон 19 липня та втік. Вона отримала вогнепальне поранення у голову.
Професорку доправили до лікарні у вкрай тяжкому стані. Однак, врятувати не вдалося. Правоохоронці кваліфікували напад на політикиню як "умисне вбивство".