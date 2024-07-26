Сьогодні, 26 липня, у Львові відбувся брифінг міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон.

Прокурори проситимуть арештувати підозрюваного у вбивстві Фаріон без права на заставу

Правоохоронці проситимуть у суді обрати запобіжний захід для 18-річного хлопця, затриманого у справі щодо вбивства української громадської діячки Ірини Фаріон, у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Наразі погоджено повідомлення про підозру особі, яка вчора була затримана у Дніпрі, за частиною 1 статті 115 ККУ - це умисне вбивство. Окрім того, прокурами подано до Галицького райсуду Львова клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Саме на такому запобіжному заході у суді будуть наполягати прокурори", – заступник генпрокурора Антон Войтенко.

Advertisement

Більше по темі Підозрюваний в підриві авто офіцера ГРУ заявив, що виконував вказівки СБУ Євген Серебряков, обвинувачений у підриві автомобіля офіцера ГРУ Андрія Торгашова, заявив, що вчинив замах, отримавши завдання від СБУ, в обмін на громадянство і $10-20 тис.

За даними міністерства, хлопець готувався до злочину протягом десяти днів.

МВС показало відео затримання та допиту підозрюваного, а також знімки змісту його телефону.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон пересилав собі речі для маскування

"Отримана квитанція (про – ред.) перелік майна, яке він сам собі переслав з Дніпра. Він приїхав без тих речей, які потім одягнув", пояснив голова Нацполіції Іван Вигівський під час брифінгу.

Advertisement

За словами Клименка, ці речі хлопець купував, починаючи з травня цього року – він замовляв їх у Дніпро з різних регіонів України.

"Ми встановили запити – з його акаунту, з його телефона – на відповідні суб'єкти господарювання, які надавали і окуляри, і в принципі всі аксесуари, які він отримав на Новій пошті саме у Дніпрі", – пояснив міністр.

Замах на Фаріон міг бути не останнім

Наступним після Ірини Фаріон у телефоні підозрюваного позначений народний депутат Верховної Ради ІХ скликання Максим Бужанський.

Правоохоронці повідомили, що в телефоні підозрюваного є багато інформації про його філософію та яке відношення він має до певних кіл.

Advertisement

"Не дивлячись на молодий вік фігуранта, він ретельно обізнаний, готувався. Ми бачимо в телефоні багато посилань, на які сайти він заходив, що читав", – додали правоохоронці.

Переглянути повний брифінг міністра МВС про затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон можна тут: