7 874 особи перебувають наразі у Реєстрі лудоманів, а кількість українців з обмеженнями через ігрову залежність зросла у 2 рази за перше півріччя цього року, повідомив Опендатабот.

Скільки лудоманів зареєстровано в Україні

4 585 осіб додали до реєстру за перші шість місяців поточного року, що на 18% більше, ніж за попередні 2,5 роки загалом.

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Щомісяця реєстр поповнюється, в середньому, на 760 осіб. У першому півріччі минулого року цей показник становив 115 осіб, а у перший рік повномасштабного вторгнення – лише 26 осіб щомісяця.

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Інфографіка: Опендатабот

Рекордним серед місяців став квітень 2024 року, коли до Реєстру додали 1 041 нову особу.

За три роки існування Реєстру до нього потрапило 8 456 осіб із ігровою залежністю, більше половини з яких потрапили туди лише за перше півріччя 2024 року.

Водночас за весь час існування звідти прибрали 582 людини, більшість із яких, тобто 71%, – у 2024 році.

Як потрапляють до Реєстру лудоманів

Українці можуть опинитися в Реєстрі у трьох таких випадках:

самостійна подача заяви на самообмеження;

за рішенням КРАІЛ на підставі заяви про обмеження від родичів;

за рішенням суду.

99% громадян потрапили до реєстру саме за заявою про самообмеження, і лише 1% внесли за рішенням КРАІЛ. Поки жодна особа не була зареєстрована за рішенням суду.

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Лудоманія в Україні – що відомо

Рада національної безпеки заборонила використання символіки ЗСУ або інших військових формувань у рекламі азартних ігор чи торговельних марок. Уряд також заборонив організаторам азартних ігор в інтернеті реєструвати кілька клієнтських рахунків для одного гравця.

Тепер організатори азартних ігор в інтернеті мають дотримуватися таких обов'язків:

Запровадження обов'язкових перерв для кожного гравця.

Обов'язкове отримання інформації перед початком ігрового процесу про ліміт коштів, які гравець бажає витрачати на азартну гру протягом певного часу (доби, тижня, місяця), та встановлення обраного ліміту з можливістю зміни не частіше разу на місяць.

Фіксація та установка максимального часу безперервної участі гравця в азартній грі протягом доби i тижня.

Президент також 20 квітня підписав указ, який забороняє онлайн-казино для військовослужбовців та встановлює ліміти на азартні ігри в інтернеті.

Наприкінці березня на сайті Офісу президента з’явилася петиція із закликом обмежити доступ до азартних ігор, зокрема онлайн-казино, для військових.