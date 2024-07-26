7 874 особи перебувають наразі у Реєстрі лудоманів, а кількість українців з обмеженнями через ігрову залежність зросла у 2 рази за перше півріччя цього року, повідомив Опендатабот.
Скільки лудоманів зареєстровано в Україні
4 585 осіб додали до реєстру за перші шість місяців поточного року, що на 18% більше, ніж за попередні 2,5 роки загалом.
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Щомісяця реєстр поповнюється, в середньому, на 760 осіб. У першому півріччі минулого року цей показник становив 115 осіб, а у перший рік повномасштабного вторгнення – лише 26 осіб щомісяця.
Рекордним серед місяців став квітень 2024 року, коли до Реєстру додали 1 041 нову особу.
За три роки існування Реєстру до нього потрапило 8 456 осіб із ігровою залежністю, більше половини з яких потрапили туди лише за перше півріччя 2024 року.
Водночас за весь час існування звідти прибрали 582 людини, більшість із яких, тобто 71%, – у 2024 році.
Як потрапляють до Реєстру лудоманів
Українці можуть опинитися в Реєстрі у трьох таких випадках:
- самостійна подача заяви на самообмеження;
- за рішенням КРАІЛ на підставі заяви про обмеження від родичів;
- за рішенням суду.
99% громадян потрапили до реєстру саме за заявою про самообмеження, і лише 1% внесли за рішенням КРАІЛ. Поки жодна особа не була зареєстрована за рішенням суду.
Лудоманія в Україні – що відомо
Рада національної безпеки заборонила використання символіки ЗСУ або інших військових формувань у рекламі азартних ігор чи торговельних марок. Уряд також заборонив організаторам азартних ігор в інтернеті реєструвати кілька клієнтських рахунків для одного гравця.
Тепер організатори азартних ігор в інтернеті мають дотримуватися таких обов'язків:
- Запровадження обов'язкових перерв для кожного гравця.
- Обов'язкове отримання інформації перед початком ігрового процесу про ліміт коштів, які гравець бажає витрачати на азартну гру протягом певного часу (доби, тижня, місяця), та встановлення обраного ліміту з можливістю зміни не частіше разу на місяць.
- Фіксація та установка максимального часу безперервної участі гравця в азартній грі протягом доби i тижня.
Президент також 20 квітня підписав указ, який забороняє онлайн-казино для військовослужбовців та встановлює ліміти на азартні ігри в інтернеті.
Наприкінці березня на сайті Офісу президента з’явилася петиція із закликом обмежити доступ до азартних ігор, зокрема онлайн-казино, для військових.