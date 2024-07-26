Економіка Північної Кореї реабілітувалася завдяки систематичним масовим відправкам зброї для Росії після початку повномасштабної війни, пише Bloomberg.

Постачання зброї РФ допомогли КНДР відродити економічне зростання

У 2023 році валовий внутрішній продукт (ВВП) Північної Кореї зріс на 3,1% порівняно з 2022, поклавши край трирічній смузі скорочень і зафіксувавши найбільше зростання з 2016 року, коли економіка КНДР зростала на 3,9%.

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За даними Bloomberg, важка та хімічна промисловості очолили економічне зростання, хоча у звіті корейського центробанку не уточнили, чи займаються ці галузі виробництвом зброї. Наразі відзначається збільшення виробництва первинних металів, які можуть включати залізо, сталь, мідь, нікель та алюміній.

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Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну США та Південна Корея звинуватили Пхеньян у надсиланні мільйонів боєприпасів і десятків балістичних ракет Кремлю. РФ і КНДР заперечують ці звинувачення попри оприлюднені докази.

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На заміну, за словами видання, Північна Корея отримала матеріали для економіки та основні харчові продукти з РФ, які, ймовірно, допомогли Кім Чен Ину стабілізувати ціни та підвищити виробництво.

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Елітні війська КНДР тренувалися в Росії – що відомо

Північнокорейська елітна військова тренувальна делегація відправилася до Росії 9 липня. Це перший візит армії КНДР до РФ відколи країни підписали угоду про "всеосяжне стратегічне партнерство".

Університет, названий на честь засновника КНДР, є полігоном для підготовки елітних військових офіцерів, і лідер країни Кім Чен Ин особисто відвідував цей заклад.

Інші подробиці, включно з метою візиту та місцем перебування північнокорейських військових в Росії, залишилися невідомими.

19 червня Президент РФ Владімір Путін відвідав Пхеньян. Там лідери КНДР та Росії підписали угоду про всеосяжне партнерство, яка передбачає, зокрема, взаємну допомогу в разі агресії проти однієї зі сторін цього договору.

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Президент Північної Кореї висловив повну підтримку Росії у її війні проти України під час зустрічі з президентом РФ у Пхеньяні.