У Росії продовжують робити ставку на розконсервацію і модернізацію старих зразків бронетехніки. Попри мобілізацію усіх наявних зусиль, по деяких напрямках у РФ практично немає.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає кореспондент Укрінформу.

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У Росії зберігається певний рівень виробництва ракет завдяки обходу санкцій - що відомо

"Що стосується військового виробництва, то об'єктивно ворог намагається максимально мобілізувати все, що можна, для виробництва і забезпечення сил вторгнення", - зазначив Юсов.

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За його словами, у Росії десь є здобутки у виробництві, по деяких напрямках фактично немає.

"Якщо ми говоримо про виробництво сучасної техніки, зокрема, бронетехніки, то тут ставка далі робиться на розконсервування і модернізацію старих зразків", - зазначив він.

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Представник ГУР зауважив, що якщо говорити про виробництво ракет, то завдяки, зокрема, обходу санкцій і контрабанді, іншим сірим схемам певний рівень виробництва зберігається, що є проблемою для України.

"Що стосується ситуації з економікою і виробництва у РФ, то санкції працюють. А санкції бувають різні - як економічні від наших партнерів, так і у вигляді гуркоту та бавовни", - додав Юсов.

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Відповідаючи на запитання, куди РФ сховала залишки свого Чорноморського флоту, він сказав, що насамперед йдеться про Новоросійськ.

"Його намагаються максимально укріплювати. Але не тільки. Вони регулярно займаються переміщенням, передислокацією (свого корабельного складу - ред.)", - зазначив представник ГУР.

Відповідаючи на запитання, чи багато часу у воєнної розвідки пішло на те, щоб вирахувати, хто з росіян обстрілює "Іскандерами" Харківщину та Сумщину, Юсов зазначив, що це завжди тривалі операції.

"Це серйозна робота розвідників, аналітиків тощо. Усі дані надзвичайно важливі. Ворог має розуміти, що зло не залишиться непокараним і анонімним", - сказав він.

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Росія створює уніфіковані пускові установки для ракет - подробиці

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що росіяни будують уніфіковані пускові установки для «Калібрів» та «Оніксів».

За його словами, російські війська застосовують «Калібри», аби перевантажити ППО під час комбінованих ракетно-дронових атак. Але «пріоритет на ураження цілей зараз мають інші типи ракетного озброєння».