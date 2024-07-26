Україна приєдналася до рішення Ради Європейського Союзу про запровадження санкційних заходів проти Ірану за військову підтримку війни Росії проти України.

А також за постачання зброї в інші регіони світу, зокрема на Близький Схід та у регіон Червоного моря, йдеться у заяві високого представника ЄС, що оприлюднена на сайті Європейської ради.

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Низка країн приєдналася до санкцій ЄС проти Ірану - що відомо

До продовження санкцій ЄС проти Ірану приєднались кандидати на вступ Албанія, Боснія і Герцеговина, Молдова, Північна Македонія, Україна та Чорногорія, а також члени Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія.

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Своїм рішенням Рада ЄС пролонгувала дію санкцій проти Ірану до 27 липня 2025 року та вирішила включити додатково чотирьох осіб та дві установи до санкційного переліку, який міститься у додатку до рішення Ради ЄС.

Більше по темі У Росії заарештували ще одного ексзаступника Шойгу Йдеться про Дмитра Булгакова, якого підозрюють у корупційній діяльності.

Перераховані вище країни зобов'язалися забезпечити відповідність національної політики згаданому рішенню Ради ЄС. Європейський Союз взяв до уваги такі зобов’язання та привітав їх.

Євросоюз продовжив санкції проти Ірану за військову підтримку РФ - подробиці

Європейська рада продовжила ще на рік санкційні обмеження проти Ірану, запроваджені у зв’язку з військовою підтримкою Тегераном агресивної війни РФ проти України та збройних угруповань на Близькому Сході.

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Режим санкцій поширюється на 12 осіб та дев'ять організацій. Їхні активи заморожені, а надання їм коштів чи економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, заборонено. Окрім того, їм заборонено в’їзд до країн ЄС.

Іран співпрацює з Росією, зокрема, у постачанні зброї – що варто знати

Іран у квітні надіслав до Росії нову партію військових вантажів, яка могла містити ударні БпЛА типу Shahed, а також компоненти для виробництва дронів на территорії РФ.

За словами колишньої речниці Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, Москва все частіше використовує для атак на Україну безпілотники типу "Шахед", які виробляє на своїй території, про що свідчить російське маркування на них.

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Держсекретар США заявляв, що у Сполучених Штатах стурбовані тим, що Іран і Північна Корея відправляють Росії свою зброю для підтримки війни проти України.

Новообраний президент Ірану Масуд Пезешкіан у виданні Tehran Times похвалив Китай та РФ за підтримку Ірану у «складні часи».

Пезешкіан заявив, що Москва залишається для його країни важливими стратегічним союзником. Тому його уряд буде відданим розширенню співпраці з РФ.