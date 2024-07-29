Служба безпеки України повідомила про затримання чергових проросійських агітаторів, які поширювали заклики на підтримку війни проти України та виправдовували воєнні злочини Росії.

СБУ затримала шістьох прокремлівських агітаторів

У Києві затримали псевдоексперта, який підтримував російську агресію на власній сторінці у Фейсбук. Він має російський паспорт та є автором декількох прокремлівських видань, які підпільно надрукували за гроші Росії ще до повномасштабного вторгнення.

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У цих працях автор фальсифікує історичні факти становлення та розвитку державності України на користь ворога.

Зловмисник використовував у книгах тези прокремлівської пропаганди, в яких виправдовував захоплення територій.

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На Закарпатті викрили переселенку з тимчасово окупованої Голубівки на Луганщині, яка вихваляла Путіна та героїзувала "кадирівців".

Ще одним агітатором виявився мешканець Берегівського району, який на власній сторінці у Фейсбук розповсюджував заклики до однієї з національних громад регіону підтримати збройну агресію.

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А на Житомирщині викрили одразу трьох агітаторів, один із яких влаштовував штучні конфлікти з представниками ТЦК, а під час провокацій фігурант намагався дискредитувати українських військових і закликав оточення ухилятися від мобілізації.

Ще одним агітатором був водій місцевого таксі, який нав’язував пасажирам прокремлівські фейки щодо війни, а інша Зловмисниця в "Однокласниках" закликала молитися за Путіна.

Яке покарання загрожує прокремлівським агітаторам

СБУ повідомила їм про підозру за двома такими статтями Кримінального кодексу України:

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);

чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення.

СБУ затримала колаборанта, який під'єднав мешканців Куп'янська до росТБ

Нагадаємо, що 26 липня СБУ повідомила про затримання колаборанта, який перервав доступ абонентів Куп'янська від трансляції українських телеканалів та інтернет-послуг під час окупації.

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Експрацівника телекомунікаційної компанії з Куп’янська навесні 2022 року Росія призначила технічним директором місцевого телепровайдера.

Замість українських мовників він під’єднав значну частину міста та прилеглих населених пунктів до російського телебачення.

Після звільнення райцентру зловмисник виїхав до Харкова, де намагався ховатися, постійно змінюючи адреси орендованих квартир, проте СБУ його затримала за місцем тимчасового проживання в обласному центрі.