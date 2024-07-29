У розпорядженні Kyiv Post опинилося унікальне фото на якому, малійські повстанці-туареги позують з українським прапором після одного з останніх успішних рейдів проти терористів “вагнерівців” в Африці. Найбільш ймовірно, що у такий спосіб туареги вирішили висловити свою підтримку і вдячність Україні, яка, як відомо, переслідує “вагнерівців” повсюди на Африканському континенті.

Відомо, що Київ всебічно підтримує будь-які сили в різних частинах Африки, які борються з терористами з ПВК “Вагнер”.

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Джерела Kyiv Post в Силах оборони та безпеки України підтвердили автентичність фото.

"Так, це точно фото туарегів після розгрому колони терористів ПВК "Вагнер", - зазначив наш співрозмовник.

Росія, традиційно, знайшла “український слід” та звинувачує ГУР в останньому розгромі колони "вагнерівців" у Малі. Зокрема, російські пропагандисти продовжують волати про причетність керівника українськкої розвідки Кирила Буданова, до всього, що відбувається з їхніми терористами в Африці.

Більше по темі Масштабна кібератака ГУР: атакували російський Центробанк - джерело Джерела Kyiv Post в українській розвідці повідомили, що ресурси Банку Росії працюють або зі значними перебоями, або взагалі недоступні.

Туареги розгромили колону "вагнерівців" - що відомо

Армія Малі та її російські союзники зазнали серйозної невдачі та значних втрат у суботу. 27 липня повстанці-туареги з руху CSP-PSD продемонстрували фото та відео з розбитою колоною "Вагнера" у цій африканській країні.

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Бій стався в місті Тінзауатен поблизу кордону Малі з Алжиром у четвер та п'ятницю - 25 та 26 липня. Загинули щонайменше 20 бойовиків "Вагнера", інші ж потрапили в полон.

Представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону у понеділок, 29 липня, заявив, що "повстанці отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка дозволила провести успішну воєнну операцію проти російських воєнних злочинців", додавши, що “про деталі ми безумовно не будемо наразі говорити, але продовження буде”.

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Кілька місяців тому Kyiv Post отримав екслюзивне відео, яке демонструє, як українські спецпризначенці допитують захоплених російських найманців з ПВК "Вагнера" в Республіці Судан.

Полонений зізнається, що входить до складу групи найманців ПВК "Вагнера". Завдання найманців полягало в тому, щоб поїхати до Судану й повалити тамтешній уряд, розповідає солдат.

Раніше Kyiv Post опублікував відео, на якому українські безпілотники знищують "російських найманців" та їхніх "місцевих терористичних партнерів" у Судані.