Детективи Бюро економічної безпеки України встановили, що російський олігарх Шелков створив злочинну організовану групу.

До складу якої увійшли ексдиректор ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", бенефіціар і директорка австрійської компанії, повідомляє пресслужба БЕБ.

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В Україні повідомили про підозру російському олігарху, який допомагав ВПК Росії - що відомо

Наразі Шелкову та одному з топменеджерів комбінату оголошено про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

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Упродовж 2020-2021 років Шелков організував постачання різних титановмісних концентратів майже на 90 мільйонів гривень компаніям, причетним до виготовлення зброї для потреб Міністерства оборони РФ.

Зокрема, для забезпечення потреб оборонно-промислового комплексу, створення стратегічних резервів країни-агресора для ведення війни проти України.

Більше по темі Масштабна кібератака ГУР: атакували російський Центробанк - джерело Джерела Kyiv Post в українській розвідці повідомили, що ресурси Банку Росії працюють або зі значними перебоями, або взагалі недоступні.

Аби приховати постачання продукції до РФ, підозрювані розробили схему, відповідно до якої титановмісні концентрати за контрактами постачалися до австрійської компанії, але фактично одразу відвантажувалися до підприємств РФ.

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Останні сплачували повну вартість на рахунки австрійської компанії за ринковими цінами. Своєю чергою, австрійська компанія сплачувала українській вже за заниженими цінами.

Такі дії призвели до заниження прибутку компанії та відповідно несплати майже 18,5 млн грн податків.

За якими статтями підозрюють шахраїв

В межах досудового розслідування російському олігарху повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Також детективи БЕБ повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України колишньому Генеральному директору ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат».

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Діяльність Михайла Шелкова - що варто знати

Шелков володів гірничо-збагачувальним комбінатом (ГЗК) з 2012 року. Підприємство є одним з найбільших у світі виробників титану та входило до складу російської державної корпорації «Ростех».

Раніше детективи БЕБ забезпечили накладення арешту на корпоративні права та увесь майновий комплекс, транспортні засоби комбінату, а також на кошти, які знаходяться на банківських рахунках підприємства.

Комбінат перебуває у власності України та управляється Фондом державного майна.

Також рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію указами Президента України, було застосовано ряд персональних спеціальних економічних та інших санкцій стосовно олігарха та пов’язаних з ним юридичних осіб.

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У Фонді держмайна (ФДМУ) 21 травня повідомили про успішні результати аукціонів з продажу санкційного майна російського олігарха Михайла Шелкова.

Вартість квартири, що належала Шелкову, стартувала на торгах з майже 3,8 млн грн. За неї змагалося два учасники, найвищою стала ставка понад 4 млн грн. Чотирикімнатне житло площею 175,5 кв. м розташоване в будинку із закритою територією у Приморському районі Одеси.