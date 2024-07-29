Німеччина у співпраці з Данією останнім часом передала Україні вісім бойових танків Leopard 1A5. Також уряд ФРН надав 21 тисячу боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard.

Список оновлено на сайті федерального уряду Німеччини.

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Україна отримала військову допомогу від Німеччини і Данії - подробиці

Згідно з оновленим переліком, Київ отримав від Німеччини 58 танків Leopard 1A5, тоді як раніше їх було 50. На сайті зазначено, що остання партія надавалась у співпраці з Данією.

Також Україні передали 21 тисячу боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard та дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2 із запчастинами.

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У переліку згадані 10 надводних дронів, 10 радарів наземного спостереження, майже 25 тисяч бойових шоломів і польовий шпиталь.

Восени Україна отримає систему ППО від Норвегії та ФРН - що відомо

«Жорстокі атаки, які ми бачили цього тижня, показують, чому українцям так важливо мати більший захист від російських повітряних атак. У співпраці з Німеччиною, Норвегія передасть Україні цієї осені повну батарею протиповітряної оборони IRIS-T», — повідомляв прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде наголосив, що українці найкраще розуміють, що їм потрібно. Тому представництво Норвегії тісно співпрацює з Україною, коли вирішує на що направити черговий транш допомоги.

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Ця передача IRIS-T буде профінансована у межах норвезької програми «Norwegian Nansen Support Programme for Ukraine».

Допомога Україні від Німеччини - що варто знати

У червні Німеччина передала анонсований раніше великий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли реактивні системи HIMARS, засоби для ППО, танки тощо.

У травні німецькі партнери передали новий великий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли танки, машини та запчастини, боєприпаси тощо.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявляла, що Німеччина передасть Україні ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot для посилення ППО країни.

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Німецький уряд послабив обмеження у використанні німецької зброї з метою атак по цілях в Росії. Рішення було результатом посилення російських атак у прикордонній зоні Харківської області.