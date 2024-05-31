Німецький уряд послабив обмеження у використанні німецької зброї з метою атак по цілям в Росії.

Про це пише Der Spiegel.

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Німеччина послабила обмеження щодо застосування українцями зброї для ударів по РФ

За даними Der Spiegel, тепер федеральний уряд вирішив послабити правило. Рішення є результатом нещодавнього посилення російських атак у прикордонній зоні Харківської області.

"Зброя, яку ми постачаємо, буде використовуватися відповідно до міжнародного права", – заявив речник уряду Штеффен Хебештрайт.

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Останніми тижнями Росія готувала, координувала та здійснювала атаки з позицій у прилеглій зоні російського кордону, зокрема в районі Харкова, як коментує Der Spiegel.

"Разом ми переконані, що Україна має право за міжнародним правом захищатися від цих атак", – наголосив Хебестрайт.

Як зазначили у Der Spiegel, "Україна відповідатиме асиметрично на напади на свою територію зі зброї, яку постачає США". Про це писали в РИА Новости, цитуючи голову комітету ради з питань оборони Андрія Картаполова. Асиметричні атаки - це атаки, під час яких використовуються інші засоби та обираються інші цілі, ніж ті, які використовує протилежна сторона.

Радіус дії дозволу США на удари по цілях у РФ досі невизначений

Нагадаємо, що Інститут вивчення війни зазначив у звіті про невизначеність дальності завдавання ударів наданою Україні зброєю.

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Як повідомлялося, російські військові цілі за межами безпосереднього кордону з Харківською областю також є законними військовими цілями. І обмеження на здатність України завдавати ударів по цілях в інших місцях на території РФ перешкоджають здатності України захищатися від російської агресії.

Росія досі користується певними недоступними для України місцями, з яких росіяни можуть прикривати військові сили, перш ніж підійдуть досить близько до Харкова або увійдуть в інші частини України.