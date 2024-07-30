Служба безпеки повідомила про затримання функціонера релігійної організації на Закарпатті, який допомагав потенційним призовникам ухилятися від мобілізації начебто через релігійні переконання.

СБУ затримала функціонера релігійної організації на Закарпатті

Вартість виготовлення фальшивих документів становила 1,5 тис. доларів США.

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У межах кримінального провадження, правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, де виявили та вилучили підроблені документи, а також гроші, отримані за незаконну діяльність.

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Фото: Служба безпеки України

Яке покарання чекає на функціонера релігійної організації на Закарпатті

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період) Кримінального кодексу України.

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СБУ втсановлює інших осіб, причетних до злочину.

Фігуранту загрожує до 8 років ув'язнення згідно зі санкцією статті.