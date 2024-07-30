Служба безпеки повідомила про затримання функціонера релігійної організації на Закарпатті, який допомагав потенційним призовникам ухилятися від мобілізації начебто через релігійні переконання.
СБУ затримала функціонера релігійної організації на Закарпатті
Вартість виготовлення фальшивих документів становила 1,5 тис. доларів США.
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У межах кримінального провадження, правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, де виявили та вилучили підроблені документи, а також гроші, отримані за незаконну діяльність.
Яке покарання чекає на функціонера релігійної організації на Закарпатті
Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період) Кримінального кодексу України.
Суд арештував активи братів екснардепів Віктора Медведчука й Тараса Козака
СБУ втсановлює інших осіб, причетних до злочину.
Фігуранту загрожує до 8 років ув'язнення згідно зі санкцією статті.
У Києві викрили схему надання фіктивного статусу багатодітного батька чоловікам – що відомо
Організаторкою була 30-річна колишня секретарка міськрайонного суду Одеської області, яка залучила 30-річного мешканця Одещини, який підшукував потенційних клієнтів, охочих уникнути мобілізації, та жінок з неповнолітніми дітьми, які за гроші мали в суді підтвердити батьківство незнайомих їм чоловіків.
Ціна послуги – 3500 доларів, з яких матері отримували 500.
Чоловіки, які мали двох власних дітей, подавали позов до суду, в якому просили внести зміни у свідоцтво про народження дитини. Це давало можливість несправжнім батькам, придатних до військової служби, законно виїхати за межі України як багатодітним.