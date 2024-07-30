Кабінет Міністрів очікує, що країни G7 оперативно розроблять технічні процедури для передачі 50 млрд доларів Україні від російських активів, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Україна очікує на передачу 50 млрд доларів від російських активів - що відомо

Шмигаль подякував Європейському Союзу за початок використання доходів російських заморожених активів на користь оборони України.

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"Очікуємо, що країни G7 оперативно розроблять технічні процедури для передачі Україні 50 млрд доларів від російських активів. Україна і далі наполягає на повній конфіскації російських коштів на Заході", - сказав він.

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Прем'єр-міністр зауважив, що заморожені активи Росії є важливим ресурсом на 2025 рік для покриття критично необхідних бюджетних витрат.

Водночас наголосивши, що "агресор має платити за свої злочини в прямому сенсі цього слова".

Україна отримає перші надходження від заморожених активів РФ цього літа – що треба знати

Європейська рада надасть Україні перші надходження з нарахувань на активи російського Центробанку, заблоковані в Європі після початку повномасштабної війни.

До кінця року Україні нададуть додатковий кредит у 50 млрд євро. Його обслуговуватимуть та виплачуватимуть за рахунок надходжень від заблокованих російських активів. Ресурси спрямують на поточну та майбутню підтримку України у військовій сфері, для потреб забезпечення бюджетної стабільності та для зусиль із відновлення країни.

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13 червня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер повідомив про передачу Україні 50 млрд доларів від заморожених російських активів.

Незабаром запрацюють нові алгоритми у Реєстрі збитків - подробиці

За словами Шмигаля, принцип "Росія заплатить" реалізується також через Міжнародний компенсаційний механізм, зокрема через Реєстр збитків для України.

"З минулого тижня відкрилася опція подання в "Дії" заяв для власників пошкодженого чи зруйнованого житла, чиє майно перебуває в окупації або в зоні бойових дій. Це можуть зробити, зокрема, люди, які не користувалися програмою "єВідновлення"", - нагадав він.

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Він зазначив, що вже затверджені правила подання заяв ще для 12-ти категорій постраждалих від російської агресії. Шмигаль запевнив, що "незабаром ці алгоритми запрацюють".

Міжнародний реєстр збитків, завданих Росією - що відомо

У квітні у Гаазі на міжнародній конференції “Відновлення справедливості для України” оголосили про запуск подання заяв до Реєстру збитків. Тоді йшлося про одну категорію заявників, а саме власників пошкодження або знищення житла.

Пізніше були ухвалені правила та форми заяв, що стосуються нових категорій заявників. Реєстр налічуватиме понад 40 категорій.

Також Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що загалом у реєстрі очікується до 8 млн заяв від українців, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації.