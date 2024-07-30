Під час робочої поїздки до Волинської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з процесом будівництва фортифікацій та провів координаційну нараду щодо безпекової ситуації та захисту держкордону.

Про це повідомили на сайті Президента України.

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Президент України відвідав Волинь - подробиці

У безпековій нараді взяли участь представники військового керівництва, Державної прикордонної служби (ДПСУ), начальники Волинської, Житомирської, Рівненської, Київської та Чернігівської обласних військових адміністрацій.

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Голова ДПСУ Сергій Дейнеко доповів про захист кордону, зокрема про кількість залучених воїнів, їхні спроможності та озброєння.

Начальники ОВА та голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Олександр Яковець поінформували про перебіг зведення фортифікацій уздовж кордону з Білоруссю.

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