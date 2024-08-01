У ніч проти 1 серпня внаслідок ліквідації російських дронів російський опозиціонер Ілля Пономарьов дістав поранень. Про це він повідомив на власній сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter).

Ілля Пономарьов що відомо

Він є колишнім російським політичним діячем і підприємцем, депутатом Держдуми Росії 5-го і 6-го скликань, а також членом фракції "Справедлива Росія".

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20 березня 2014 року, під час голосування в Державній Думі Росії щодо анексії Криму, Пономарьов став єдиним із 450 депутатів, який проголосував проти.

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Згодом ексдепутат покинув Росію та поїхав до Штатів, а 2016 року Держдума достроково позбавила Іллю Пономарьова повноважень депутата. У 2019 році президент України Петро Порошенко надав йому українське громадянство.