У ніч проти 1 серпня внаслідок ліквідації російських дронів російський опозиціонер Ілля Пономарьов дістав поранень. Про це він повідомив на власній сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter).

Ілля Пономарьов що відомо

Він є колишнім російським політичним діячем і підприємцем, депутатом Держдуми Росії 5-го і 6-го скликань, а також членом фракції "Справедлива Росія".

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20 березня 2014 року, під час голосування в Державній Думі Росії щодо анексії Криму, Пономарьов став єдиним із 450 депутатів, який проголосував проти.

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Згодом ексдепутат покинув Росію та поїхав до Штатів, а 2016 року Держдума достроково позбавила Іллю Пономарьова повноважень депутата. У 2019 році президент України Петро Порошенко надав йому українське громадянство.

Нічний наліт "Шахедів" 1 серпня – що відомо

У Повітряних силах зазначили, що Росія сьогодні вночі вдарила балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької області в РФ та Криму, а також ударними БпЛА Shahed із напрямків мис Чауда (Крим) і Курськ (РФ).

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Двоє чоловіків здійснювали диверсії у Подільському районі столиці для легкого заробітку.

"Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 7 "Шахедів".

"Усі збито протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині", – додали в Повітряних силах.

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Водночас у Київській обласній військовій адміністрації зазначили, що внаслідок падіння уламків знешкоджених безпілотників були поранені чоловік і жінка, яких уже доправили до лікарні.

Наразі надійшло повідомлення про пошкодження двох приватних будинків в одному з населених пунктів Київщини. У будівлях посічені покрівлі й фасади, а також вибиті вікна та двері.

ППО збила майже 90 безпілотників під час наймасованішого нальоту на Київ

У ніч проти 31 липня Росія атакувала керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини та 89-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ у Росії.

Повітряна тривога тривала майже 8 годин – з 12 ночі по майже 8 ранку. Дрони летіли на Київ хвилями майже з усіх можливих напрямків, але жоден із яких так і не долетів до цілі.

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Це була одна з наймасованіших атак ударних БпЛА "Shahed-131/136". Таку ж кількість "Шахедів" ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року

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