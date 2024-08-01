У ніч проти 1 серпня внаслідок ліквідації російських дронів російський опозиціонер Ілля Пономарьов дістав поранень. Про це він повідомив на власній сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter).
Ілля Пономарьов що відомо
Він є колишнім російським політичним діячем і підприємцем, депутатом Держдуми Росії 5-го і 6-го скликань, а також членом фракції "Справедлива Росія".
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20 березня 2014 року, під час голосування в Державній Думі Росії щодо анексії Криму, Пономарьов став єдиним із 450 депутатів, який проголосував проти.
Згодом ексдепутат покинув Росію та поїхав до Штатів, а 2016 року Держдума достроково позбавила Іллю Пономарьова повноважень депутата. У 2019 році президент України Петро Порошенко надав йому українське громадянство.
Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была наиболее нестандартной и наиболее успешной, против которой было трудно защититься. Но хрен им! Подробности напишу позже— Илья Пономарев / Ілля Пономарьов (@iponomarev) August 1, 2024
Нічний наліт "Шахедів" 1 серпня – що відомо
У Повітряних силах зазначили, що Росія сьогодні вночі вдарила балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької області в РФ та Криму, а також ударними БпЛА Shahed із напрямків мис Чауда (Крим) і Курськ (РФ).
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"Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 7 "Шахедів".
"Усі збито протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині", – додали в Повітряних силах.
Водночас у Київській обласній військовій адміністрації зазначили, що внаслідок падіння уламків знешкоджених безпілотників були поранені чоловік і жінка, яких уже доправили до лікарні.
Наразі надійшло повідомлення про пошкодження двох приватних будинків в одному з населених пунктів Київщини. У будівлях посічені покрівлі й фасади, а також вибиті вікна та двері.
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У ніч проти 31 липня Росія атакувала керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини та 89-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ у Росії.
Повітряна тривога тривала майже 8 годин – з 12 ночі по майже 8 ранку. Дрони летіли на Київ хвилями майже з усіх можливих напрямків, але жоден із яких так і не долетів до цілі.
Це була одна з наймасованіших атак ударних БпЛА "Shahed-131/136". Таку ж кількість "Шахедів" ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року