Учора, 31 липня, британський актор, письменник і комік Стівен Фрай презентував на власному YouTube-каналі документальний фільм про свій минулорічний приїзд до Києва, пише Суспільне.

Фільм Стівена Фрая про візит до Києва – подробиці

5 вересня 2023 року Стівен Фрай здійснив візит до Києва, щоб узяти участь у Саміті перших леді та джентльменів. Його перебування в Україні стало основою для документального фільму, прем’єра якого відбулася вчора, 31 липня.

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Фрай показав зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, художником Нікітою Тітовим та військовими з бригади "Азов". У стрічці показані перші враження Фрая під час повітряного нальоту.

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Британський комік встиг дати інтерв'ю українському стендап-коміку й волонтеру Василю Байдаку й подарував йому марки з київською котлетою, сірники із зображенням Г'ю Лорі та краватку, які колекціонує Байдак.

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Де подивитися фільм Стівена Фрая про його візит до України

Британський актор оприлюднив стрічку на власному YouTube-каналі. 

Переглянути фільм можна тут:

Стівен Фрай – що треба знати

Стівен Джон Фрай – британський комедійний актор, письменник, сценарист, телевізійний ведучий, режисер, директор футбольного клубу Норвіч Сіті.

Популярність отримав передусім за свої ролі в телевізійних серіалах, зокрема, "Чорна Гадюка" та "Дживс і Вустер". За межами Великої Британії Фрай найкраще відомий за роллю Оскара Вайлда у фільмі "Вайлд".

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Фрай знаний як представник еталонного англійського духу та класичної англійської мови, і окрім роботи у кінематографі він веде власні колонки в газетах і журналах і має у своєму доробку чотири романи й три частини автобіографії.

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