Учора, 31 липня, британський актор, письменник і комік Стівен Фрай презентував на власному YouTube-каналі документальний фільм про свій минулорічний приїзд до Києва, пише Суспільне.
Фільм Стівена Фрая про візит до Києва – подробиці
5 вересня 2023 року Стівен Фрай здійснив візит до Києва, щоб узяти участь у Саміті перших леді та джентльменів. Його перебування в Україні стало основою для документального фільму, прем’єра якого відбулася вчора, 31 липня.
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Фрай показав зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, художником Нікітою Тітовим та військовими з бригади "Азов". У стрічці показані перші враження Фрая під час повітряного нальоту.
Британський комік встиг дати інтерв'ю українському стендап-коміку й волонтеру Василю Байдаку й подарував йому марки з київською котлетою, сірники із зображенням Г'ю Лорі та краватку, які колекціонує Байдак.
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Де подивитися фільм Стівена Фрая про його візит до України
Британський актор оприлюднив стрічку на власному YouTube-каналі.
Переглянути фільм можна тут:
Стівен Фрай – що треба знати
Стівен Джон Фрай – британський комедійний актор, письменник, сценарист, телевізійний ведучий, режисер, директор футбольного клубу Норвіч Сіті.
Популярність отримав передусім за свої ролі в телевізійних серіалах, зокрема, "Чорна Гадюка" та "Дживс і Вустер". За межами Великої Британії Фрай найкраще відомий за роллю Оскара Вайлда у фільмі "Вайлд".
Фрай знаний як представник еталонного англійського духу та класичної англійської мови, і окрім роботи у кінематографі він веде власні колонки в газетах і журналах і має у своєму доробку чотири романи й три частини автобіографії.