Учора, 31 липня, британський актор, письменник і комік Стівен Фрай презентував на власному YouTube-каналі документальний фільм про свій минулорічний приїзд до Києва, пише Суспільне.

Фільм Стівена Фрая про візит до Києва – подробиці

5 вересня 2023 року Стівен Фрай здійснив візит до Києва, щоб узяти участь у Саміті перших леді та джентльменів. Його перебування в Україні стало основою для документального фільму, прем’єра якого відбулася вчора, 31 липня.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Фрай показав зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, художником Нікітою Тітовим та військовими з бригади "Азов". У стрічці показані перші враження Фрая під час повітряного нальоту.

Advertisement

Британський комік встиг дати інтерв'ю українському стендап-коміку й волонтеру Василю Байдаку й подарував йому марки з київською котлетою, сірники із зображенням Г'ю Лорі та краватку, які колекціонує Байдак.

Більше по темі У Києві судитимуть посадовців Укрзалізниці за вимагання грошей з підприємців Четверо посадовців налагодили корупційну схему вимагання та одержання грошей з підприємців.

Де подивитися фільм Стівена Фрая про його візит до України

Британський актор оприлюднив стрічку на власному YouTube-каналі.

Переглянути фільм можна тут: