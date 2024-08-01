Під час телефонної розмови прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс обговорили питання енергетичних санкцій проти РФ та отримання Україною 50 млрд доларів від використання заморожених російських активів.

Про це він повідомив у Telegram.

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Шмигаль і Домбровскіс обговорили санкції України проти "Лукойлу" - що відомо

Прем’єр-міністр зауважив, що “запроваджені Україною санкції не порушують Угоду про асоціацію з ЄС, а реакція словацької та угорської сторін є вкрай політизованою та маніпулятивною”.

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За його словами, “Україна завжди відкрита до конструктивної співпраці з країнами-членами ЄС, зокрема з Угорщиною та Словаччиною”.

Шмигаль наголосив, що справжню загрозу цим країнам несе Росія, яка шляхом енергетичного шантажу намагається уникнути справедливих санкцій.

Також він подякував Єврокомісії за політику обмеження російських енергоресурсів та підтримку країн ЄС, які активно диверсифікують свої енергетичні потоки.

Більше по темі ЄК очікує пояснень від Угорщини через спрощення в’їзду росіян і білорусів Угорщина має до 19 серпня має надати пояснення щодо можливих ризиків безпеці ЄС.

Під час розмови також ішлося про рішення саміту G7 про надання Україні 50 млрд доларів від конфіскованих російських активів.

“Завдяки цьому важливому рішенню ми зможемо пройти наступний рік. Вдячні ЄС та особисто Валдісу Домбровскісу за лідерство в цьому питанні. Розраховуємо, що вже наприкінці цього року ці кошти будуть доступні Україні”, - зазначив Шмигаль.

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Також він подякував Єврокомісії за вже отримані 8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

"Загалом цього року за програмою розраховуємо отримати 16 млрд євро та аналогічну суму — наступного року. Ця допомога має вирішальне значення для забезпечення стійкості та стабільності України в умовах повномасштабної війни”, — заявив український прем'єр.

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Напередодні Денис Шмигаль закликав премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо відмовитися від використання російської нафти. Український прем'єр зазначив, що «Росія і енергетична безпека — несумісні речі».

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Він зауважив, що «Україна наполягала і продовжує наполягати на необхідності максимальної відмови від російської нафти. Росія і енергетична безпека — несумісні речі».

Прем’єр-міністр України нагадав, що ЄС дозволив Словаччині та ще низці країн використовувати російську нафту за умови, що вони будуть активно розбудовувати альтернативні канали постачання. Більшість — розбудовує.

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Нагадаємо, що міненергетики Угорщини 23 липня скликало робочу групу з питань безпеки постачання щодо стабільності постачання енергоресурсів, яка розглянула уже зроблені кроки й можливі майбутні дії.

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"Поки це питання не буде вирішено Україною, усі повинні забути про виплату 6,5 мільярдів євро компенсації Європейського фонду миру (EPF) за поставки зброї", – зазначив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

21 липня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував Україну за санкції проти нафтової компанії Росії "Лукойл".

«Словаччина не має наміру бути заручником українсько-російських відносин, і рішення українського президента означає, що словацький нафтопереробний завод Slovnaft, який входить до угорської групи MOL, отримає на 40% менше нафти, ніж потрібно для переробки», – цитує словацького прем'єра Tasr.

Фіцо стверджує, що це може призвести до припинення постачань в Україну нафти, видобутої Slovnaft.

«Це вплине не лише на ринок Словаччини, але й може призвести до припинення поставок в Україну нафти, видобутої Slovnaft, яка становить майже десяту частину всього українського споживання», - стверджує словацький прем'єр.

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Словаччина та Угорщина заявили, що припинили отримувати нафту від свого ключового постачальника «Лукойл» після того, як у червні Україна запровадила заборону на транзит ресурсів російської енергетичної компанії через свою територію.