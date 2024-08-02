Україні вдалося повернути 250 тіл загиблих військових, повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Україна повернула тіла загиблих – подробиці

Зазначається, що вдалося повернути тіла захисників з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя та Горлівки та з моргів на території Росії.

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Репатріацію тіл здійснили за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, інших силових структур, відомств і міжнародних організацій.

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"Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій", – наголосили в Коордштабі.

Тіла перевезуть до визначених державних установ, а правоохоронці та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після цього тіла загиблих захисників України передадуть родичам для поховання.

В Україну повернули тіла ще 254 полеглих військових – що відомо

14 червня за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 254 загиблих захисників, а після ідентифікації їх передадуть родинам.

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Вдалося репатріювати тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, чотирьох полеглих оборонців з Луганського напрямку та чотирьох загиблих воїнів, тіла яких передані з моргів на території Росії.

У квітні також відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернули тіла 99 загиблих воїнів.

У березні повернули тіла ще 100 загиблих оборонців , а в лютому Україна повернула тіла ще 58.

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