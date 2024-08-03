Головне управління розвідки Міноборони України провело чергову операцію на території РФ. 

Про це повідомили джерела Kyiv Post. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За допомогою БПЛА було уражено склад паливно-мастильних матеріалів на території комбінату «Атлас» поблизу н.п. Каменск - Шахтинский в Ростовській області.

Дрони ГУР вдарили по заводу «Атлас»

За даними джерел в українській розвідці, цей склад забезпечує постачання паливно-мастильних матеріалів російським підрозділам на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. 

Advertisement

Джерела зазначають, що обʼєкт вразили за допомогою 15 БПЛА типу «Obsidian» проєкту «Nayan».

За інформацією російських ЗМІ та соціальних мереж було уражено декілька резервуарів з ПММ. 

В результаті влучання дронів-камікадзе на території бази розпочалася пожежа, яка станом на ранок третього серпня ще тривала. 

У Росії заарештували ще одного експосадовця міністерства оборони
Більше по темі

У Росії заарештували ще одного експосадовця міністерства оборони

Йдеться про Володимира Демчика, якого підозрюють у корупційній діяльності.

Детальні результати операції наразі з’ясовуються.

Атаку на об’єкти зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Белгородській, Курській та Ростовській областях раніше підтвердили в Генштабі. 

Ростовську область атакували дрони 

У ніч на суботу безпілотники масовано атакували кілька регіонів Росії. Міноборони РФ звітувало про начебто півсотні дронів збитих дронів. 

Advertisement

Місцеві пабліки писали про вибухи на військовому аеродромі «Морозовськ», де дислокуються російські винищувачі Су-34. 

Гучно було також у Кам’янському районі. Місцеві мешканці повідомляли про атаку на комбінат «Атлас», де зберігаються російські нафтопродукти. 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Туареги Малі закликали видворити “вагнерівців” з Африки Росія
Туареги Малі закликали видворити “вагнерівців” з Африки
Катерина Захарченко
10г тому
Росії невигідно відновлювати знищену субмарину «Ростов-на Дону» Росія
Росії невигідно відновлювати знищену субмарину «Ростов-на Дону»
Київ Пост
11г тому
У Росії заарештували ще одного експосадовця міністерства оборони Росія
У Росії заарештували ще одного експосадовця міністерства оборони
Київ Пост
1д тому
Іран попросив у Росії системи ППО для війни проти Ізраїлю Росія
Іран попросив у Росії системи ППО для війни проти Ізраїлю
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Трамп анонсував дебати з Гарріс
Далі » Аеродром «Морозовськ» зачищений від ППО, авіації та КАБів - джерело