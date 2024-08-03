Головне управління розвідки Міноборони України провело чергову операцію на території РФ.

Про це повідомили джерела Kyiv Post.

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За допомогою БПЛА було уражено склад паливно-мастильних матеріалів на території комбінату «Атлас» поблизу н.п. Каменск - Шахтинский в Ростовській області.

Дрони ГУР вдарили по заводу «Атлас»

За даними джерел в українській розвідці, цей склад забезпечує постачання паливно-мастильних матеріалів російським підрозділам на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

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Джерела зазначають, що обʼєкт вразили за допомогою 15 БПЛА типу «Obsidian» проєкту «Nayan».

За інформацією російських ЗМІ та соціальних мереж було уражено декілька резервуарів з ПММ.

В результаті влучання дронів-камікадзе на території бази розпочалася пожежа, яка станом на ранок третього серпня ще тривала.

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Детальні результати операції наразі з’ясовуються.