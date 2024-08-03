Головне управління розвідки Міноборони України провело чергову операцію на території РФ.
Про це повідомили джерела Kyiv Post.
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За допомогою БПЛА було уражено склад паливно-мастильних матеріалів на території комбінату «Атлас» поблизу н.п. Каменск - Шахтинский в Ростовській області.
Дрони ГУР вдарили по заводу «Атлас»
За даними джерел в українській розвідці, цей склад забезпечує постачання паливно-мастильних матеріалів російським підрозділам на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.
Джерела зазначають, що обʼєкт вразили за допомогою 15 БПЛА типу «Obsidian» проєкту «Nayan».
За інформацією російських ЗМІ та соціальних мереж було уражено декілька резервуарів з ПММ.
В результаті влучання дронів-камікадзе на території бази розпочалася пожежа, яка станом на ранок третього серпня ще тривала.
У Росії заарештували ще одного експосадовця міністерства оборони
Детальні результати операції наразі з’ясовуються.
Атаку на об’єкти зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Белгородській, Курській та Ростовській областях раніше підтвердили в Генштабі.
Ростовську область атакували дрони
У ніч на суботу безпілотники масовано атакували кілька регіонів Росії. Міноборони РФ звітувало про начебто півсотні дронів збитих дронів.
Місцеві пабліки писали про вибухи на військовому аеродромі «Морозовськ», де дислокуються російські винищувачі Су-34.
Гучно було також у Кам’янському районі. Місцеві мешканці повідомляли про атаку на комбінат «Атлас», де зберігаються російські нафтопродукти.