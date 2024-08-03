Сьогодні вночі Сили оборони вдарили по аеродрому Морозовськ у Ростовській області. 

Це підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ. 

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Зазначається, що атака на російський військовий аеродром - справа СБУ та Головного управління розвідки у взаємодії зі Збройними Силами України.

Аеродром «Морозовськ» атакували дрони

За даними Генштабу, українські військові влучили в склади з боєприпасами. 

«Зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби», - відзвітували у штабі. 

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Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється. 

Також Сили оборони атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Белгородській, Курській та Ростовській областях. 

«Наявна інформація щодо влучання та подальшого загорання щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами», - повідомили в Генштабі. 

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Росію масовано атакували дрони 

Цієї ночі безпілотники масовано атакували кілька областей РФ. 

Російське Міноборони звітувало начебто збили півсотні дронів. 

Місцеві пабліки писали про вибухи на військовому аеродромі «Морозовськ», де дислокуються російські винищувачі Су-34. 

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Також гучно було в районі заводу «Атлас» у Кам’янському районі. Комбінат спеціалізується на зберіганні та постачанні нафтопродуктів для російської армії.

Крім того, вночі дрони атакували нафтобазу на території Бєлгородської області РФ. 

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