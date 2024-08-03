Йдеться про Володимира Демчика, якого підозрюють у корупційній діяльності.

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«Наявна інформація щодо влучання та подальшого загорання щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами», - повідомили в Генштабі.

Також Сили оборони атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Белгородській, Курській та Ростовській областях.

«Зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби», - відзвітували у штабі.

За даними Генштабу, українські військові влучили в склади з боєприпасами.

Зазначається, що атака на російський військовий аеродром - справа СБУ та Головного управління розвідки у взаємодії зі Збройними Силами України.

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Це підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

Сьогодні вночі Сили оборони вдарили по аеродрому Морозовськ у Ростовській області.

Росію масовано атакували дрони

Цієї ночі безпілотники масовано атакували кілька областей РФ.

Російське Міноборони звітувало начебто збили півсотні дронів.

Місцеві пабліки писали про вибухи на військовому аеродромі «Морозовськ», де дислокуються російські винищувачі Су-34.

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Також гучно було в районі заводу «Атлас» у Кам’янському районі. Комбінат спеціалізується на зберіганні та постачанні нафтопродуктів для російської армії.

Крім того, вночі дрони атакували нафтобазу на території Бєлгородської області РФ.