У Львові апеляційний розглянув апеляцію про зміну запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку, підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, і відхилив її.

Про це пише Укрінформ з посиланням на рішення колегії суддів під головуванням Василя Головатого.

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Підозрюваного у вбивстві Фаріон залишили під вартою - що відомо

За словами адвоката Зінченка Ігоря Сулими, з наданих обвинуваченням свідчень неможливо встановити особу нападника, і немає підстав стверджувати, що нападником може бути Зінченко.

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Він вважає, що поведінка підозрюваного також не свідчить про його винуватість. У зв'язку з цим адвокат просив замінити тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу стеження, із забороною спілкування з будь-ким.

Обвинувачення заявило, що зауваження адвоката спираються на вирвані з контексту свідчення.

На думку прокурора, зібраних доказів достатньо для обґрунтованих підозр щодо Зінченка.

Також буде проблематично забезпечити участь затриманого в слідчих діях, якщо він перебуватиме не у Львові, а вдома в Дніпрі.

А оскільки суттєві докази ще не знайдені, є ризик, що підозрюваний зможе їх знищити, а також чинити вплив на свідків.

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Запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві Фаріон - подробиці

У Львові 26 липня затриманому 18-річному юнакові, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, обрали запобіжний захід. Суд відправив фігуранта під варту на два місяці без права внесення застави.

Його адвокат просив суд обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, аргументуючи це недостатньою кількістю доказів, які свідчать про причетність до злочину.

Однак суд задовольнив клопотання прокурора, який попросив для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Убивство Ірини Фаріон – що варто знати

Президент України Володимир Зеленський 25 липня повідомив, що у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці, громадської діячки, народної депутатки VII скликання Ірини Фаріон.

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Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб.

Нагадаємо, що невідомий вистрілив в Ірину Фаріон 19 липня та втік. Вона отримала вогнепальне поранення у голову.

Професорку доправили до лікарні у вкрай тяжкому стані. Однак, врятувати не вдалося. Правоохоронці кваліфікували напад на політикиню як "умисне вбивство".

Kyiv Post зібрав головне з брифінгу Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо справи про вбивство Ірини Фаріон, який відбувся 26 липня у Львові.