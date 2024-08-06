Служба безпеки України повідомила про затримання агента ФСБ на Одещині, який хотів підпалити об’єкти Сил оборони та Укрзалізниці.

СБУ затримала агента ФСБ на Одещині

Для виявлення військових об’єктів агент об’їжджав територію району, де фіксував місця базування українських захисників, а потім мав прибути за адресою та спалити їх за допомогою легкозаймистої речовини.

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Одночасно агент готував підпали кількох релейних шаф поблизу магістральних ліній залізничного сполучення.

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Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки затримала зловмисника, коли той проводив дорозвідку поблизу ТЦК.

Російська спецслужба помітила його через його антиукраїнські коментарі у чатах прокремлівських Телеграм-каналів. У разі виконання завдання від Росії агент сподівався на винагороду від спецслужби, яку мали переказати на криптогаманець.

Більше по темі СБУ затримала фітнес-тренера, який підпалював авто ЗСУ в трьох містах України Протягом кількох днів він намагався знищити 6 транспортних засобів Сил оборони.

Фото: Служба безпеки України

Яке покарання загрожує агенту ФСБ на Одещині

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала лідера банди, яка підпалювала авто ТЦК на Хмельниччині

Нагадаємо, що вчора Служба безпки України повідомила про затримання лідера банди, яка на замовлення Росії підпалювала авто ТЦК на Хмельниччині.

Він залучив ще кількох жителів регіону, і разом вони підпалили два транспортні засоби ТЦК за допомогою коктейлів Молотова.

Займання авто зловмисники знімали на камери телефонів і надсилали їх ворожій розвідці як звіти.