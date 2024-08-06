Сьогодні, 6 серпня, Росія завдала ракетного удару по Харкову. Відомо про дванадацятьох постраждалихта одного загиблого серед цивільних. Двох жінок госпіталізували.

Ракетний обстріл Харкова 6 серпня – подробиці

У вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського удару по Харкову 12 постраждалих та один загиблий.

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Він зазначив, що під завалами досі можуть бути люди.

У Національній поліції повідомили, що внаслідок обстрілу постраждали восьмеро цивільних: шість жінок, чоловік та восьмимісячна дитина.

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Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що удар був здійснений за допомогою балістичної ракети "Іскандер-М" по Шевченківському району міста.

Пошкоджено цивільні автомобілі і житлову інфраструктуру, вибиті вікна.

На місці працюють правоохоронці.