Сьогодні, 6 серпня, Росія завдала ракетного удару по Харкову. Відомо про дванадацятьох постраждалихта одного загиблого серед цивільних. Двох жінок госпіталізували.
Ракетний обстріл Харкова 6 серпня – подробиці
У вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського удару по Харкову 12 постраждалих та один загиблий.
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Він зазначив, що під завалами досі можуть бути люди.
У Національній поліції повідомили, що внаслідок обстрілу постраждали восьмеро цивільних: шість жінок, чоловік та восьмимісячна дитина.
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що удар був здійснений за допомогою балістичної ракети "Іскандер-М" по Шевченківському району міста.
Пошкоджено цивільні автомобілі і житлову інфраструктуру, вибиті вікна.
На місці працюють правоохоронці.
Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначав, що пошкоджено будівлю місцевої поліклініки.
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"Під завалами можуть перебувати люди", – додав Терехов.
Остання атака на Харківщину – що відомо
28 липня об 11:00 росіяни завдали двох ракетних ударів по транспортному підприємству у Слобідському районі Харкова.
Для обстрілів використовувалися ракети Х-35 або Х-59.
Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що внаслідок прильоту по місту загиблих та постраждалих немає.
Того ж дня близько десятої ранку російські війська вдарили керованими авіабомбами по селу Симинівка Вовчанської громади.