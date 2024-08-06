Американська авіабаза Айн аль-Асад на заході країни зазнала атаки двома ракетами "Катюша", повідомила агенція Reuters.
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Іракське джерело пояснило, що ракети впали на території бази.
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Щонайменше п’ятеро американських військовослужбовців дістали поранень, один із них перебуває у важкому стані.
"Персонал бази оцінює завдані збитки після нападу", – додав один із американських чиновників.
Згідно з даними Reuters, поки незрозуміло, чи пов’язана ця атака з погрозами Ірану помсти за нещодавні вбивства членів угруповань ХАМАС і Хезболла.
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Нагадаємо, що Іран попросив у Росії передові системи протиповітряної оборони, готуючись до можливої війни з Ізраїлем.
Водночас американські та ізраїльські офіційні особи заявили, що очікують від Ірану і його союзників у регіоні скоординованого нападу на Ізраїль. До числа цих угруповань входять Хезболла в Лівані та Хуті в Ємені.
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