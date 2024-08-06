Зокрема, у липні до бюджету від організаторів азартних ігор надійшло 1,4 млрд грн, що у 3,5 раза більше, ніж у липні 2023 року.

«За сім місяців поточного року надходження від грального бізнесу склали 9,8 млрд грн – у 2,9 раза більше, ніж за аналогічний період 2023-го», - йдеться в повідомленні.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

З січня по серпень 2024 року організатори азартних ігор сплатили до бюджету 9,8 млрд грн податків. Збільшенню надходжень сприяє робота з детінізації ринку.

В Україні посилять контроль за азартними іграми в інтернеті - подробиці

У квітні Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо обмеження на азартні ігри в інтернеті.

Документ передбачає обмеження реклами онлайн-казино, запровадження системи онлайн-моніторингу та блокування нелегальних сайтів.

Уряду було доручено:

розробити обмеження для реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ та інших військових формувань;

заборонити реєструвати кілька акаунтів для одного гравця азартних ігор в інтернеті та визначити ліміт гри на добу;

зобовʼязати організатора азартних ігор встановлювати ліміт для гравця перед початком гри з можливістю зміни такого обмеження не частіше як раз на місяць;

запровадити державну систему онлайн-моніторингу.

Крім того, на час дії воєнного стану пропонується заборонити доступ до казино військовослужбовцям.

В указі ішлося, що головнокомандувач ЗСУ та військове керівництво мають невідкладно заборонити військовослужбовцям мати доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх у мережі Інтернет.

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Проблема онлайн-казино в ЗСУ

Наприкінці березня на сайті Офісу Президента з’явилася петиція із закликом обмежити доступ до азартних ігор, зокрема онлайн-казино, для військових.

Автор петиції – військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко – пояснював, що для багатьох військових азартні ігри стали чи не єдиним способом впоратися зі стресом. Він наголосив, що це викликає залежність у воїнів, чим і користується гральний бізнес.

Ініціатор заборони писав, що через ігроманію деякі бійці потрапляють у серйозні борги та навіть здають у ломбарди дрони та тепловізори.

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Kyiv Post поспілкувався з багатьма військовими з різних підрозділів. Всі вони підтвердили, що ця проблема справді існує в армії, але не є настільки поширеною, як про це повідомляли деякі телеграм-канали та ЗМІ.