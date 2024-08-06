59-річна віцепрезидентка США Камала Гарріс заручилася підтримкою 99% із 4 567 делегатів Демократичної партії, пише The New York Times.

Камалу Гарріс підтримали майже всі делегати Демократичної партії

Голосування відбувалося в режимі онлайн із 1 по 5 серпня, а тепер її висунення має бути формально підтверджене з'їздом, який розпочнеться 19 серпня в Чикаго.

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Секретар з’їзду Джейсон Рей матиме затвердити результати цього поіменного голосування, перш ніж Камала Гарріс та її кандидат у віцепрезиденти зможуть прийняти свої номінації від партії.

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Кандидати на пост президента й віцепрезидента висуваються шляхом особистого поіменного голосування делегатів на з’їзді Демократичної партії.

Гарріс відмовилася від дебатів на умовах Трампа

У передвиборчому штабі Камали Гарріс не згодні з пропозицією експрезидента США Дональда Трампа провести дебати 4 вересня на телеканалі Fox News. 

Трампа закликали дотриматись попередніх домовленостей і прийти на дебати 10 вересня на ABC News.

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Ним став шестидесятирічний губернатор штата Міннесота Тім Волз.

Гарріс у будь-якому разі буде на ефірі ABC News 10 вересня, "щоб скористатися можливістю поспілкуватися з національною аудиторією в прайм-тайм".

До цього Дональд Трамп заявив, що погодився на дебати з Камалою Гарріс на Fox News 4 вересня. 

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Раніше колишній президент США не виключав, що може відмовитися від дебатів з новою опоненткою.

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