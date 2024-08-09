Мексиканський уряд відхилив запит України щодо арешту російського президнта Владіміра Путіна, якщо той візьме участь в інавгурації обраної президентки Клаудії Шейнбаум, повідомили в Reuters.

Мексика відхилила запит на арешт Путіна

"Ми не можемо цього зробити. Це не наша справа", – заявив чинний президент Мексики Андрес Мануель Лопес.

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Команда Шейнбаум запросила Путіна відвідати інавгурацію, зазначивши, що вона надіслала  повідомлення країнам, з якими Мексика підтримує дипломатичні відносини.

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Посольство України в Мексиці закликало владу заарештувати Путіна в разі його візиту в країну, нагадавши, що російський президент – воєнний злочинець, який має ордер на арешт за підозрою у викраденні та насильницькому переміщенні українських дітей до РФ, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Мексиканський уряд визнає юрисдикцію МКС. А з подібним проханням виступив і Європейський Союз, який теж нагадав, що Мексика є державою-учасницею МКС.

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Україна вважає звинувачення у свій бік безпідставними та такими, що не відповідають дійсності.

"Ми сподіваємося, що уряд Мексики знає, що Владімір Путін є воєнним злочинцем і є ордер на його арешт", – наголосили в посольстві України.

МКС видав ордер на арешт Путіна – що відомо

Нагадаємо, що ще 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна.

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Злочини нібито були скоєні на окупованій території України щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Путін несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації населення і незаконного переміщення населення з окупованих територій України до Росії.

Також був виданий ордер на арешт Марії Львової-Бєлової, уповноваженої при президентові РФ із прав дитини. 

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