Британія побудує станцію Deep Space Advanced Radar Capability (Darc) для боротьби з космічними загрозами з боку Китаю та Росії, пише The Telegraph.

Британська станція Darc – що треба знати

Новітня радіолокаційна станція супутникового відстеження великої дальності Darc призначена для захисту основних супутникових комунікаційних і навігаційних мереж.

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Станцію розташують у Cawdor Barracks у Пембрукширі, що в Уельсі.

Три роки тому тодішній голова британських Повітряних сил говорив, що ця станція є національним пріоритетом.

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"Ця нова радарна програма не тільки підвищить нашу обізнаність про глибокий космос, а й допоможе захистити наші космічні активи разом із нашими найближчими партнерами", – пояснив міністр оборони Британії Джон Гілі.

Своєю чергою, головний маршал авіації Сполученого Королівства Майк Вігстон наголосив на "безвідповідальності та нерозважливості випробувань Росії та Китаю".

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Росія атакує супутникові мережі Швеції

Шведська влада повідомила, що Росія створює "шкідливі перешкоди", спрямовані на супутникові мережі скандинавської країни, які вона вперше помітила після вступу до НАТО.

Перешкоди з Росії та тимчасово окупованого Криму торкнулися трьох різних супутникових мереж Sirius. Речник Кремля Дмітрій Пєсков натомість заявив, що йому нічого не відомо про ці інциденти.

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Франція, Нідерланди та Люксембург подали аналогічні скарги до МСЕ, яка займається міжнародним розподілом радіочастотного спектру та орбіт супутників зв'язку. Країни хочуть обговорити проблему перешкод на засіданні ради наступного тижня.

Росія у квітні також наклала вето на проєкт резолюції Ради безпеки ООН, спрямованої проти поширення зброї в космічному просторі.