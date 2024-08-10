Сполучені штати Америки оголосили про новий пакет допомоги Україні на 125 млн доларів.

Про це повідомили на сайті Пентагону.

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Зброя надійде у рамках PDA (Presidential Drawdown Authority) - механізму, який дозволяє постачати озброєння безпосередньо зі складів армії США.

Зазначається, що це вже 63-й транш озброєння, яке адміністрація Джо Байдена надає Україні з запасів Міністерства оборони США, починаючи з серпня 2021 року.

Що увійшло в пакет допомоги США

До пакета допомоги від США цього разу увійшли засоби протиповітряної оборони, багатофункціональні РЛС для виявлення та протидії артилерії противника та протитанкова зброя.

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Україна отримає:

ракети Stinger;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

багатофункціональні радари;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

високомобільні багатоцільові машини HMMWV;

боєприпаси до стрілецької зброї;

обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспортування.

Зеленський подякував США за військову допомогу

Президент Володимир Зеленський подякував керівництву та народові США за новий пакет військової допомоги Україні.

«Ракети для Stinger, HIMARS та різноманітних протитанкових засобів, а також боєприпаси 155-го калібру та інше оснащення, передбачене цим пакетом, украй необхідне нашим силам для протистояння російським наступам», - написав глава держави у мережі Х.

На думку президента, важливо, щоб США й надалі робили рішучі кроки та демонстрували лідерство у захисті української свободи та європейської стабільності.