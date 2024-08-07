США закликали Іран та Ізраїль до припинення ескалації конфлікту, допоки він не переріс у масштабне протистояння, пише The Times of Israel.

Блінкен закликав Іран та Ізраїль уникати ескалації

За його словами, ніхто не повинен сприяти ескалації ситуації.

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"Це важливе послання донесли обом сторонам", – додав держсекретар США.

Наразі Штати активно ведуть дипломатичні переговори з союзниками та партнерами щодо поточного конфлікту в регіоні.

Після зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном і австралійськими колегами переговори щодо припинення вогню та звільнення заручників під час воєнного конфлікту в Газі перебувають вже на фінальній стадії.

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Іран попросив у Росії системи ППО для війни проти Ізраїлю

За даними The New York Times, Іран попросив у Росії передові системи протиповітряної оборони, готуючись до можливої ​​війни з Ізраїлем.

Блінкен раніше повідомив G7, що атака Ірану та угруповання "Хезболла" на Ізраїль може початися 5 або 6 серпня.

Більше по темі Москва розміщує ядерну зброю менш ніж за 600 км від Берліна, США готові відповісти Росія розмістила заборонену ядерну зброю менше ніж за 600 км від Берліна, повідомила Анналена Бербок. Німеччина планує посилити оборону за допомогою американських систем озброєнь.

Раніше видання Axios із посиланням на трьох американських та ізраїльських посадовців також повідомляло, що ймовірний удар Ірану та "Хезболли" по Ізраїлю може відбутися в понеділок, 5 серпня.

Лідер "Хезболли" 2 серпня своєю чергою оголосив про "нову фазу" війни проти Ізраїлю.