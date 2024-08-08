Адміністрація Байдена разом із союзниками на Близькому Сході веде активні дипломатичні переговори, щоб переконати Іран відмовитися від нападу на Ізраїль, пише Politico.

Іран може відмовитися нападати на Ізраїль – подробиці

За даними Politico, Штати попередили Тегеран, що масштабна атака лише погіршить ситуацію в регіоні й призведе до прямої конфронтації між двома країнами.

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США закликали Іран переглянути реакцію на вибух, унаслідок якого загинув лідер ХАМАС Ісмаїл Ганія. Дистанційно керовану бомбу заклали в його будинок у ході окремої секретної операції. Тобто ліквідація Ганії не була частиною масштабної операції.

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У Politico зауважили, що Іран дедалі більше поділяє позицію посадовців США, хоча спершу її заперечував.

Наразі американські чиновники очікують реакції Ірану на вбивство Ганії, але Тегеран переглянув свою позицію, тому США вже не вважають напад на Ізраїль неминучим.

Ескалація між Іраном та Ізраїлем – що відомо

7 серпня Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Іран та Ізраїль уникати ескалації. За його словами, ніхто не повинен сприяти загостренню ситуації.

Іран раніше попросив у Росії передові системи протиповітряної оборони, готуючись до можливої ​​війни з Ізраїлем.

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Блінкен повідомляв G7, що атака Ірану та угруповання "Хезболла" на Ізраїль може початися 5 або 6 серпня.

А лідер "Хезболли" 2 серпня оголосив про "нову фазу" війни проти Ізраїлю.