В України є потенціал стати найпотужнішим союзником Північноатлантичного союзу, пише РБК-Україна, цитуючи сенатора США Річарда Блументаля під час візиту до Києва.

Україна може бути найсильнішим союзником НАТО

"Україна показує, яким буде майбутнє сучасної війни", – наголосив Блументаль.

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Він пояснив, що США не можуть дозволити Україні воювати "зі зав’язаними руками", надаючи зброю, а потім забороняючи використовувати її так, як потрібно.

"І світ дивиться. Із самого початку. Світ спостерігає за Україною, але також і за Сполученими Штатами. Китай дивиться. Іран дивиться. Усі наші авторитарні вороги", – зауважив сенатор.

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Україна має поклади рідкісних мінералів, зокрема не лише літію, а й титанових руд. Наразі в цьому питанні є залежність від Китаю та інших країн.

"Скористаємося ресурсами України. Україна має потенціал стати економічною силою, а також військовою потужністю", – додав Блументаль.

Більше по темі Білий дім назвав можливі терміни атаки Ірану на Ізраїль На думку представників Вашингтона, атака може бути серією ударів.

За його словами, Україна має можливість стати найсильнішим союзником у НАТО, тому інші країни повинні надати їй запрошення від НАТО.

Україна не може чекати вступу до НАТО ще 75 років

Останнім часом на всіх рівнях Україна чула підтвердження щодо того, що шлях до членства є "незворотним" і що Україна буде в НАТО.

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"Але ми не можемо чекати ще 75 років, щоб відсвяткувати вступ України. Це має відбутися раніше, а не пізніше", – наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, вступ України до Альянсу – єдиний спосіб забезпечити стратегічну безпеку й стабільність у євроатлантичному регіоні.

Кулеба також висловив переконання, що зобов’язання з боку НАТО щодо поставок зброї будуть виконані.

У липні у Вашингтоні відбувся ювілейний 75-й саміт НАТО, де учасники саміту НАТО ухвалили Український договір – Ukrainian Compact. Країни-члени Північноатлантичного альянсу зобов'язалися також надати Україні посилення засобів ППО на 1 млрд доларів.