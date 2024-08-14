Служба безпеки України повідомила про підозру організаторам ще однієї схеми привласнення коштів оборонного бюджету України.

СБУ затримала організаторів схем розкрадання коштів на держзамовленні Міноборони

Для серійного виготовлення необхідних компонентів уклали договір із машинобудівною компанією у столиці, але екскерівник державного підприємства та його головний бухгалтер вирішили отримати незаконний прибуток.

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Зловмисники штучно завищили вартість замовленої продукції, а отриману різницю привласнили через підконтрольні комерційні структури. Схема завдала збитків державному бюджету на суму майже 12 млн гривень.

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СБУ задокументувала дії службових осіб держпідприємства та учасників "схеми" та заблокувала її на початку 2023 року.

Фото: Служба безпеки України

Яке покарання загрожує організаторам схем розкрадання коштів на держзамовленні Міноборони

Ексгендиректору держпідприємства, його бухгалтеру та керівнику комерційної структури, через яку фігуранти виводили бюджетні кошти у тінь, повідомили про підозру.

Злочинні дії кваліфікували за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

Керівника комерційної структури затримали в Києві. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

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Підозру отримав колишній помічник керівника державної компанії-підрядника та його спільник, який надав власні реквізити для інкасації викрадених грошей.

Фото: Служба безпеки України

Заочні підозри отримали екскерівник державної компанії-підрядника та його головний бухгалтер, які зараз переховуються за кордоном.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В Україні викрили посадовців, які закупили неякісні аптечки для ЗСУ на майже 60 млн гривень

Державне бюро розслідувань у співпраці з СБУ викрило 10 учасників закупівель аптечок неналежної якості для військових.

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Між військовим навчальним центром і підприємцями уклали вісім договорів на постачання 30 773 аптечок на загальну суму 58,5 мільйона гривень. Однак військові посадовці не проконтролювали якість поставлених аптечок.

Аптечки не відповідали встановленим нормам, не мали належних компонентів, а наявні препарати були неналежної якості.