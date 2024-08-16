Мінекономіки запустило офіційну інформаційну панель для моніторингу виконання Плану України за програмою Ukraine Facility, повідомили в пресслужбі Міністерства економіки України.

Панель для моніторингу виконання програми Ukraine Facility − подробиці

У міністерстві заявили, що постійний контроль та прозорість щодо Ukraine Facility – одне з пріоритетних завдань Мінекономіки у процесі координації виконання програми.

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"Відтепер кожен охочий може в режимі онлайн відстежувати ефективність роботи уряду в цьому процесі", наголосила перша віцепрем'єр-міністерка України, міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Інформаційний дашборд дозволить уряду, міжнародним партнерам, бізнесу та суспільству відстежувати процес виконання Плану для Ukraine Facility.

Для користувачів доступні фільтри для відображення індикаторів за напрямами, виконавцями, термінами реалізації та досягнутим прогресом.

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Тематичну інфопанель розробила компанія Алінеа Інтернешнл Лтд. у межах проєкту міжнародної технічної допомоги Уряду Канади "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe).

Що таке Ukraine Facility

Ukraine Facility – документ, необхідний для реалізації програми фінансової підтримки України від Євросоюзу. План передбачає реалізацію реформ, які закладуть фундамент для подальшого відновлення й розвитку економіки та інтеграції України до Європейського Союзу.

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13 серпня у бюджет України надійшли 4,2 млрд євро від Євросоюзу в межах програми Ukraine Facility. Ці кошти уряд спрямував на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми.

27 червня до держбюджету України надійшов транш безумовного фінансування обсягом 1,9 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти надали у межах програми Ukraine Facility

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що завдяки угоді з ЄС у межах Ukraine Facility, яку ратифікувала Верховна Рада, Україна вже цьогоріч отримає 16 млрд євро.