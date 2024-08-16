Служба безпеки України задокументувала підривну діяльність настоятеля одного із храмів Корсунь-Шевченківського благочиння Черкаської єпархії УПЦ (МП).

СБУ викрила настоятеля храму УПЦ (МП), який виправдовував воєнні злочини Росії

Він поширював серед мешканців громади відео із закликами не брати участь у спротиві російській агресії та виїжджати за кордон. Надсилалися ролики через популярні месенджери. 

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Так, зловмисник розхитував суспільно-політичне становище в регіоні на користь Росії.

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Яке покарання загрожує настоятеля одного із храмів Корсунь-Шевченківського благочиння

Йому повідомили про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Настоятелю загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У СБУ зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення 8 підозр отримали клірики Черкаської єпархії УПЦ (МП) за публічну підтримку Росії та поширення ворожої пропаганди.

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Верховна Рада незабаром розгляне законопроєкт про заборону УПЦ (МП)

Верховна Рада України розгляне законопроєкт №8371 наступного тижня першим питанням порядку денного, повідомила заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

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Зміни стосуються затвердження нової назви закону, тобто "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій". 

Закон набере чинності за 30 днів після опублікування, а пункт, який дає можливість Кабінету міністрів готувати відповідну нормативну базу на виконання закону, − наступного дня після оприлюднення.

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