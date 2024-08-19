19 серпня Сполучені Штати та Південна Корея розпочали масштабні навчання "Щит свободи Ульчі", спрямовані на посилення спільної обороноздатності проти Північної Кореї, пише Yonhap.
Що таке "Щит свободи Ульчі" − подробиці
Навчання Ulchi Freedom Shield триватимуть до 29 серпня. Вони відбуватимуться на тлі дедалі більшого занепокоєння Сеула і Вашингтона щодо розробки Пхеньяном ядерної зброї.
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Маневри цього року засновані на сценарії повної війни та містять комп’ютерні командно-штабні тренування та імітацію ядерної атаки Північної Кореї, польові маневри і навчання підрозділів цивільної оборони.
До навчань долучиться близько 19 тисяч південнокорейських військовослужбовців. Цього року передбачено 48 польових заходів, зокрема висадка десанту та тренування з бойовою стрільбою.
Кількість навчань бригадного рівня збільшилася до 17 проти чотирьох у 2023 році.
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Пхеньян вкотре засудив спільні маневри союзників, назвавши їх найбільш провокаційними військовими навчаннями з метою підготовки до агресії проти КНДР, однак Вашингтон і Сеул відкинули звинувачення та наполягли, що тренування спрямовані на посилення оборонних спроможностей країн.
Масштабні військові навчання між США та Південною Кореєю − що відомо
Нагадаємо, що Yonhap раніше повідомляв про щорічні спільні навчання між США та Південною Кореєю "Щит свободи Ульчі" (Ulchi Freedom Shield), які відбуватимуться з 19 по 29 серпня.
Союзники планували зосередитись на посиленні своїх можливостей для стримування й захисту від зброї масового знищення.
Крім південнокорейських і американських військ до навчань приєднаються представники кількох країн-членів командування ООН UNC.
26 червня вперше з 2017 року морські піхотинці Південної Кореї провели навчання з бойовими стрільбами на двох островах у Жовтому морі поблизу міжкорейського морського кордону.