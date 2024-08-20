У ніч проти 20 серпня ППО ліквідувала 28 ворожих повітряних цілей, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Нічний обстріл України 20 серпня – подробиці

Росія запустила 26 ударних безпілотників "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – РФ.

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Дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 летіли з Воронезької області, а крилата ракета "Іскандер-К" – із Брянської області.

Водночас керовані авіаційні ракети Х-59 запустили з повітряного простору Курської та Запорізької областей.

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Унаслідок роботи ППО збиті 25 БпЛА, одна крилата ракета "Іскандер-К" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Їх знешкодили в межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

ППО знищила майже всі повітряні цілі під час нічної атаки на Україну

Нагадаємо, що в ніч проти 15 серпня ППО знешкодила 29 ворожих ударних дронів типу "Shahed-131/136".

ППО знищила майже всі повітряні цілі під час нічної атаки на Україну
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ППО знищила майже всі повітряні цілі під час нічної атаки на Україну

Обстріл вівся з Курської області, Приморсько-Ахтарська та Єйська в Росії.

29 ударних безпілотників "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – РФ.

2 керовані авіаційні ракети Х-59 запустили з Курської області.

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