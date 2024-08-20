Президент Чехії Петр Павел вважає, що вступ України до НАТО не має залежати від повної деокупації її території. Про це він сказав у спільному інтерв'ю чеським виданням Novinky і Pravo.
За яких умов Україна може вступити до НАТО
За його словами, повне відновлення контролю України над усією територією не є "обов'язковою умовою" членства в Альянсі
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"Якщо буде демаркація, навіть якогось адміністративного кордону, то ми можемо прийняти цей адміністративний кордон як тимчасовий і прийняти Україну в НАТО на тій території, яку вона контролюватиме на той момент", – зауважив він.
Президент нагадав, що Німеччину прийняли до Північноатлантичного союзу 1955 року, хоча частина її території була під окупацією Радянського Союзу до 1990 року.
"Тому я думаю, що є рішення і технічне, і юридичне, щоб дозволити Україні вступити до НАТО, не втягуючи НАТО в конфлікт із Російською Федерацією", – пояснив Павел.
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Однак він наголосив, що вступ України до НАТО стане можливим після початку переговорів між Україною і Росією.
"Демократичні країни мають розглядати окуповані Росією території України тільки як тимчасово окуповані", – додав Павел.
У НАТО обговорять подальшу підтримку України – що відомо
З 13 по 15 вересня у столиці Чехії відбудеться засідання найвищого військового органу НАТО – Військового комітету під час якого обговорять зміцнення довгострокової підтримки України та поглиблення глобального партнерства.
Під час першої сесії начальники генштабів НАТО обговорять виконання рішень, прийнятих главами держав і урядів Альянсу на Вашингтонському саміті в липні 2024 року.
У межах підтримки України на другій сесії обговорять створення програми зі сприяння безпеці й навчанню для України (NSATU).