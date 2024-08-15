У ніч проти 15 серпня ППО знешкодила 29 ворожих ударних дронів типу "Shahed-131/136", повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака 15 серпня – подробиці

Росія запустила 29 ударних безпілотників "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – РФ.

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Водночас 2 керовані авіаційні ракети Х-59 запустили з Курської області.

Внаслідок роботи ППО 29 БпЛА збили в Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях.

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Для знищення цілей залучали мобільні вогневі групи Сил оборони України, авіацію, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних Сил.

Нічний наліт дронів 14 серпня – що відомо

Росія запустила 23 ударні безпілотники "Shahed-131/136" із районів Чауда – Крим, Єйськ і Курськ – РФ.

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 запустили з повітряного простору Бєлгородської області РФ. 

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