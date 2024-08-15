У ніч проти 15 серпня ППО знешкодила 29 ворожих ударних дронів типу "Shahed-131/136", повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Нічна атака 15 серпня – подробиці
Росія запустила 29 ударних безпілотників "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – РФ.
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Водночас 2 керовані авіаційні ракети Х-59 запустили з Курської області.
Внаслідок роботи ППО 29 БпЛА збили в Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях.
Для знищення цілей залучали мобільні вогневі групи Сил оборони України, авіацію, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних Сил.
Нічний наліт дронів 14 серпня – що відомо
Росія запустила 23 ударні безпілотники "Shahed-131/136" із районів Чауда – Крим, Єйськ і Курськ – РФ.
2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 запустили з повітряного простору Бєлгородської області РФ.
Росіяни атакували Київщину: загинули чоловік та дитина
Голова Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив про влучання в інфраструктурний обʼєкт у Ніжинському районі.
У Житомирській ОВА зауважили, що через нічну атаку під удар потрапив один із інфраструктурних об'єктів, а уламки пошкодили приватні будівлі.