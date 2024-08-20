Уряд США офіційно поклав відповідальність на Іран за кібератаки на комп’ютери передвиборчих штабів Дональда Трампа, Камали Гарріс і екскандидата Джо Байдена, повідомили в АР.

США звинуватили Іран у кібератаках на передвиборчі штаби Трампа, Байдена і Гарріс

У спільній заяві Федеральне бюро розслідувань та інші федеральні агентства наголосили, що Іран хотів отримати доступ до осіб, причетних до президентських кампаній обох політичних партій.

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Метою кібератак та інших дій Ірану було не тільки посіяти розбрат, а й вплинути на результати виборів, які країна вважає важливими для своїх інтересів у сфері нацбезпеки.

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"Ми спостерігаємо дедалі агресивнішу діяльність Ірану в цьому виборчому циклі, включно з операціями впливу, спрямованими на американське суспільство, і кібератаками, націленими на президентські кампанії", – зауважили в ФБР.

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Президентські вибори у США − що треба знати

Камала Гарріс заручилася достатньою підтримкою делегатів і фактично забезпечила собі участь у виборах президента.

Це стало відомо за підсумками другого дня електронного голосування демократів. Від них спершу мав балотуватися чинний президент США Джо Байден, але він вирішив знятися з виборчих перегонів і закликав підтримати кандидатуру Гарріс.

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Трамп заявив, що погодився на дебати з Гарріс після провальних теледебатів між ним і Байденом. Вони могли би відбутися 4 вересня, а модерацією займався би телеканал Fox News.

Однак згодом Гарріс відмовилася від дебатів на умовах Трампа. У її штабі закликали Трампа дотриматись попередніх домовленостей і прийти на дебати 10 вересня на ABC News.

16 серпня Гарріс погодилася на участь у двох дебатах з експрезидентом США, однак згодом На передвиборчому заході у Пенсильванії Віцепрезидентка США, кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс нібито натякнула на боягузтво кандидата від Республіканців.

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Вибори президента США відбудуться 5 листопада.