Дрони стали поворотним моментом війни після 2022 року, вони заклали підвалини нового роду військ та змінивши ситуацію на полі бою. Такий геймчейнджер, як безпілотник, ще був нішевою галуззю в збройних силах, справою аматорів та активістів. Та тепер без дронів-розвідників, ударних дронів, бомбардувальників та винищувальних систем fpv не може обійтися жоден підрозділ.
Військове мистецтво за два останніх роки прогресувало неймовірно швидко, і ні в кого не було сумнівів - потрібні окремі підрозділи з оператор дронів та їх координаторів зі своїми командирами.
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Тепер справа дійшла до цілих батальйонів, а це сотні людей. Ще вчора поодинокі оператори безпілотників перетворилися на повноцінний окремий рід військ.
Kyiv Post вирушає на фронт в Донецькій області щоб побачити, як влаштований та як працює новостворений батальйон безпілотних систем під назвою «Небесна Кара» у складі 54 окремої механізованої бригади гетьмана Івана Мазепи. Ми їдемо пильними дорогами до лінії фронту.
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Дрони батальйону наносять удари по всім типам цілей – жива сила, техніка, укріплення, склади, штаби. Як вдень, так і вночі. Один з успішних нічних бомбардувальників підрозділу – Майор Пейн. На його рахунку вже більше сотні знищених окупантів. У нього завжди багато свіжих бойових історій.
«Я вже збився з рахунку. Більше 100. Це орків. А одиниць техніки…. Я до цього був протитанкістом, в мене є 12 танків, 3 БМД, і один розрахунок з установкою «Зеушкою» Найжирніша ціль – це я бліндаж один вскрив. Міна закотилась прямо у вхід. Там було 8 росіян, і на наступний ранок дивилися, і живим нікого не знайшли. А було і таке, що я скидував міну, рухалась автівка, інша задача була, але була автівка, де орки пересаджувались, буквально кілька секунд не вистачило, вони встигли на 50 метрів від’їхати. Прикро було», - каже Пейн.
Він каже – навчитися літати було непросто, це дуже довгий процес. Та й сама робота – дуже ризикована – супротивник намагається одразу ж виявити дронаря по радіосигналу і знищити його. З Майором Пейном таке було неодноразово.
«Цікавий момент – це коли тебе виявили, по тобі вже криють, а ти продовжуєш свою роботу, ні дивлячись ні на шо. Це такого роду адреналін, азарт! Я для них ціль дуже жирна, тому це специфіка така, важка, ти виїжджаєш, все робиться вночі, це вперше що ускладнює роботу, майже нічого не бачиш, але звикаєш», - ділиться враженнями дронар.
В 54-й бригаді багато екіпажів і операторів дронів, таких, як Пейн. А координується їх діяльність звідси ось цими людьми. Це штаб, який відповідає за розвідку, координацію екіпажів, визначення цілей та їх відпрацювання. Він секретно розташований в замаскованій місцевості в тилу.
Командир батальйону з позивним Хорс каже – безпілотники для ефективної роботи вимагають координації та управління приблизного такого ж рівня, як і інші роди військ.
«Вони моніторять обстановку по лінії фронту, виявляють цілі, виконують функцію Battle capting!», - каже комбат.
Дрони-розвідники спостерігають за обстановкою. Також вони передають термінові повідомлення безпосередньо з фронту. Визначається пріоритетність цілей і починається робота.
«Дається команда екіпажам або засобам ураження в якій послідовності уражати, послідовність екіпажів визначається, і надається команда на роботу. І потім підводяться підсумки роботи. Тип боєприпасу визначається, залежно від характера цілі, це роздається екіпажам. Пріоритетність цілей залежить від обстановки. Наприклад, є працююча артустановка, яка криє позиції нашої піхоти. Якщо активна фаза штурмів, то пріоритет для нас – ворожа піхота. Якщо у нас є затишшя, ми шукаємо вантажівки, які розвантажують БК», - розповідає Хорс.
Він каже – прогрес відбувається не від гарного життя, а від недостачі боєприпасів. Зараз дрони доповнюють артилерію, але можливо в майбутньому замінять її. Вже зараз вони вражають цілі на всьому діапазоні відстаней – від кількох сотень метрів до кількох десятків кілометрів. Іноді це має важливе значення.
«Найжирніша ціль? Я б сказав краще – найскладніша ціль з точки зору роботи оператора дрону. Відстань була 20,5 кілометрів від точки запуску, перепад висот – 150 метрів. Це була МСТА, артилерійська установка. Це важлива ціль. Так, ми іноді ганяємось за поодинокими цілями, бо вважаємо, що будь-яке зло має бути покаране. З цікавого – під час активних штурмових дій один екіпаж вийшов на статистику 1 до 1,5. Тобто, один виліт – півтори цілі. Їх було дуже багато. Цілей, орків. Ми підраховували не тільки уражених, трьохсотих, а чисто по тих одиницях техніки, які ми точно знищили, або точно по тих орках, яких ми вбили», - розказує офіцер.
Але різні цілі потребують різних типів дронів, ба більше – іноді навіть один і той самий тип дронів треба доопрацьовувати під кожне окреме завдання. Цим займається окремий підрозділ «фіксиків» в батальйоні – зокрема, технік з позивним «Моссад».
«В день штук 30 виходить переробити… Дрони приходять різні – що від держави, що від волонтерів. Ми їх переробляємо, перепрошиваємо. Підготовляємо під свої цілі, бо вони сирі приходять. Також розробляємо своє обладнання та ретранслятори», - каже Моссад.
Він каже – під кожне окреме завдання потрібен дрон з якимись відмінними характеристиками. Тому тут робота йде постійно. У нього вже є навіть стіна з власних розробок.
«Це Гексокоптери – вони здатні тягати більші вантажі. В основному використовуються до скидів…. А далі – стінка слави, дрони, які ми використовуємо. Це дуже специфічний вид війни, і все підготовлюється під ту чи іншу зону відповідальності. Ми знаємо де який РЕБ працює, на яких частотах, де орки працюють і як. Ми переробляємо дрони під ту чи іншу потребу», - твердить Моссад.
А починалося все для нього, каже, як і для багатьох – з аматорської роботи. І тільки під час повномасштабної війни в армії оцінили потенціал безпілотників.
«Це моє хобі було моє, ще до війни. … …. Я на війні з 2014, а це хобі з’явилося ще коли в ЗСУ не використовувалося це все. Я на гонках займався коптерами, намагався презентувати це багато разів в армії, це пропускали повз вуха, а потім вже застосували», - каже Моссад.
Яке майбутнє дронів? Командир батальйону каже – штучний інтелект значно вплине на розвиток військових технологій вже незабаром, і війна може змінити свій вигляд.
«Є ідеї автоматичного визначення цілей, і тоді дрон сам приймає рішення на роботу ,яку ціль вибрати і уразити. Є ідеї ШІ, які при подавленні сигналу РЕБом можуть повертаи дрон додому, бо програма запам’ятовує дорогу. Є ШІ який визначає точку ураження, або точку прицілювання, як в балістиці. Його можливості безмежні», - каже Хорс.
Зараз батальйон потребує дуже багато для модернізації дронів і систем роботи, і ви можете допомогти йому донатом за посиланням в описі. Тим часом хлопці продовжують тримати оборону на Сході. Тут всі вірять в перемогу України.
«Це мої землі, я тут народився, виріс», - каже Пейн.
«Перемога України для мене це повага сусідів до неї, розуміння, що з нами краще не задиратися, в будь-якому випадку, і можливість вести життя нашої держави так, як ми цього хочемо. Все», - каже Хорс.