Kyiv Post вирушає на фронт в Донецькій області щоб побачити, як влаштований та як працює новостворений батальйон безпілотних систем під назвою «Небесна Кара» у складі 54 окремої механізованої бригади гетьмана Івана Мазепи. Ми їдемо пильними дорогами до лінії фронту.

Військове мистецтво за два останніх роки прогресувало неймовірно швидко, і ні в кого не було сумнівів - потрібні окремі підрозділи з оператор дронів та їх координаторів зі своїми командирами.

Дрони стали поворотним моментом війни після 2022 року, вони заклали підвалини нового роду військ та змінивши ситуацію на полі бою. Такий геймчейнджер, як безпілотник, ще був нішевою галуззю в збройних силах, справою аматорів та активістів. Та тепер без дронів-розвідників, ударних дронів, бомбардувальників та винищувальних систем fpv не може обійтися жоден підрозділ.

Дрони батальйону наносять удари по всім типам цілей – жива сила, техніка, укріплення, склади, штаби. Як вдень, так і вночі. Один з успішних нічних бомбардувальників підрозділу – Майор Пейн. На його рахунку вже більше сотні знищених окупантів. У нього завжди багато свіжих бойових історій.

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«Я вже збився з рахунку. Більше 100. Це орків. А одиниць техніки…. Я до цього був протитанкістом, в мене є 12 танків, 3 БМД, і один розрахунок з установкою «Зеушкою» Найжирніша ціль – це я бліндаж один вскрив. Міна закотилась прямо у вхід. Там було 8 росіян, і на наступний ранок дивилися, і живим нікого не знайшли. А було і таке, що я скидував міну, рухалась автівка, інша задача була, але була автівка, де орки пересаджувались, буквально кілька секунд не вистачило, вони встигли на 50 метрів від’їхати. Прикро було», - каже Пейн.

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Він каже – навчитися літати було непросто, це дуже довгий процес. Та й сама робота – дуже ризикована – супротивник намагається одразу ж виявити дронаря по радіосигналу і знищити його. З Майором Пейном таке було неодноразово.

«Цікавий момент – це коли тебе виявили, по тобі вже криють, а ти продовжуєш свою роботу, ні дивлячись ні на шо. Це такого роду адреналін, азарт! Я для них ціль дуже жирна, тому це специфіка така, важка, ти виїжджаєш, все робиться вночі, це вперше що ускладнює роботу, майже нічого не бачиш, але звикаєш», - ділиться враженнями дронар.

В 54-й бригаді багато екіпажів і операторів дронів, таких, як Пейн. А координується їх діяльність звідси ось цими людьми. Це штаб, який відповідає за розвідку, координацію екіпажів, визначення цілей та їх відпрацювання. Він секретно розташований в замаскованій місцевості в тилу.

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Командир батальйону з позивним Хорс каже – безпілотники для ефективної роботи вимагають координації та управління приблизного такого ж рівня, як і інші роди військ.

«Вони моніторять обстановку по лінії фронту, виявляють цілі, виконують функцію Battle capting!», - каже комбат.

Дрони-розвідники спостерігають за обстановкою. Також вони передають термінові повідомлення безпосередньо з фронту. Визначається пріоритетність цілей і починається робота.

«Дається команда екіпажам або засобам ураження в якій послідовності уражати, послідовність екіпажів визначається, і надається команда на роботу. І потім підводяться підсумки роботи. Тип боєприпасу визначається, залежно від характера цілі, це роздається екіпажам. Пріоритетність цілей залежить від обстановки. Наприклад, є працююча артустановка, яка криє позиції нашої піхоти. Якщо активна фаза штурмів, то пріоритет для нас – ворожа піхота. Якщо у нас є затишшя, ми шукаємо вантажівки, які розвантажують БК», - розповідає Хорс.

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Він каже – прогрес відбувається не від гарного життя, а від недостачі боєприпасів. Зараз дрони доповнюють артилерію, але можливо в майбутньому замінять її. Вже зараз вони вражають цілі на всьому діапазоні відстаней – від кількох сотень метрів до кількох десятків кілометрів. Іноді це має важливе значення.

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«Найжирніша ціль? Я б сказав краще – найскладніша ціль з точки зору роботи оператора дрону. Відстань була 20,5 кілометрів від точки запуску, перепад висот – 150 метрів. Це була МСТА, артилерійська установка. Це важлива ціль. Так, ми іноді ганяємось за поодинокими цілями, бо вважаємо, що будь-яке зло має бути покаране. З цікавого – під час активних штурмових дій один екіпаж вийшов на статистику 1 до 1,5. Тобто, один виліт – півтори цілі. Їх було дуже багато. Цілей, орків. Ми підраховували не тільки уражених, трьохсотих, а чисто по тих одиницях техніки, які ми точно знищили, або точно по тих орках, яких ми вбили», - розказує офіцер.

Але різні цілі потребують різних типів дронів, ба більше – іноді навіть один і той самий тип дронів треба доопрацьовувати під кожне окреме завдання. Цим займається окремий підрозділ «фіксиків» в батальйоні – зокрема, технік з позивним «Моссад».

«В день штук 30 виходить переробити… Дрони приходять різні – що від держави, що від волонтерів. Ми їх переробляємо, перепрошиваємо. Підготовляємо під свої цілі, бо вони сирі приходять. Також розробляємо своє обладнання та ретранслятори», - каже Моссад.

Він каже – під кожне окреме завдання потрібен дрон з якимись відмінними характеристиками. Тому тут робота йде постійно. У нього вже є навіть стіна з власних розробок.

«Це Гексокоптери – вони здатні тягати більші вантажі. В основному використовуються до скидів…. А далі – стінка слави, дрони, які ми використовуємо. Це дуже специфічний вид війни, і все підготовлюється під ту чи іншу зону відповідальності. Ми знаємо де який РЕБ працює, на яких частотах, де орки працюють і як. Ми переробляємо дрони під ту чи іншу потребу», - твердить Моссад.

А починалося все для нього, каже, як і для багатьох – з аматорської роботи. І тільки під час повномасштабної війни в армії оцінили потенціал безпілотників.

«Це моє хобі було моє, ще до війни. … …. Я на війні з 2014, а це хобі з’явилося ще коли в ЗСУ не використовувалося це все. Я на гонках займався коптерами, намагався презентувати це багато разів в армії, це пропускали повз вуха, а потім вже застосували», - каже Моссад.

Яке майбутнє дронів? Командир батальйону каже – штучний інтелект значно вплине на розвиток військових технологій вже незабаром, і війна може змінити свій вигляд.

«Є ідеї автоматичного визначення цілей, і тоді дрон сам приймає рішення на роботу ,яку ціль вибрати і уразити. Є ідеї ШІ, які при подавленні сигналу РЕБом можуть повертаи дрон додому, бо програма запам’ятовує дорогу. Є ШІ який визначає точку ураження, або точку прицілювання, як в балістиці. Його можливості безмежні», - каже Хорс.

Зараз батальйон потребує дуже багато для модернізації дронів і систем роботи, і ви можете допомогти йому донатом за посиланням в описі. Тим часом хлопці продовжують тримати оборону на Сході. Тут всі вірять в перемогу України.

«Це мої землі, я тут народився, виріс», - каже Пейн.

«Перемога України для мене це повага сусідів до неї, розуміння, що з нами краще не задиратися, в будь-якому випадку, і можливість вести життя нашої держави так, як ми цього хочемо. Все», - каже Хорс.