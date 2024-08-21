У Чехії спецслужби можуть провести розслідування щодо потенційної загрози з боку православних церков у країні, які перебувають під впливом Росії, повідомили в ČTK, цитуючи голову комітету з питань безпеки чеського Сенату Павела Фішера.

Чехія розслідуватиме потенційні загрози Російської православної церкви

За словами Фішера, міністр культури Чехії Мартін Бакса перевірить, чи дотримуються чинного законодавства Російська православна церква в Чехії та Православна церква в Чеських землях.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

Міністр запропонує анулювання реєстрації в разі виявлення правопорушень, хоча у 2022 році міністерство не виявило підстав для таких дій.

"Свободою віросповідання та обʼєднань не можна зловживати для незаконного впливу ворожої іноземної держави", — заявив голова комітету з питань безпеки.

Фішер додав, що РПЦ в Чехії є частиною Московського патріархату, який має міцні зв’язки з Кремлем.

Більше по темі ЗСУ вдарили по ЗРК С-300 у Ростовській області У Генштабі України впевнено повідомляють про влучання в цілі, масштаб ураження ще уточнюється.

На чолі церкви стоїть патріарх Кирило, якого уряд країни у квітні минулого року додав до санкційного списку за підтримку війни проти України.

Верховна Рада заборонила діяльність російської церкви в Україні

20 серпня Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, пов’язаних із Росією.

Advertisement

Законопроєкт підтримали 265 депутатів. Водночас утрималися четверо нардепів, а 29 виступили проти ухвалення.

Закон установив обмеження релігійним організаціям на зв’язки з РПЦ, діяльність якої в Україні забороняється, а також визначає, що саме розуміється під такими зв’язками.

Російська церкву в Україні заборонили після того, як парламент ухвалив законопроєкт №8371.

Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій підтримала заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із Росією.