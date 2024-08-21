Служба безпеки України повідомила про підривну діяльність ще одного клірика Вінницької єпархії УПЦ (МП).

СБУ викрила настоятеля храму на Вінниччині, який виправдовував злочини РФ

У спілкуванні з вірянами він вихваляв російського президента та закликав до підтримки Росії.

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Клірик також поширював прокремлівські наративи серед парафіян релігійної громади через Телеграм.

У його помешканні вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку, яку він використовував для поширення пропаганди.

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Яке покарання загрожує настоятелю храму на Вінниччині, який виправдовував злочини РФ

Слідчі Служби безпеки повідомили протоієрею про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Клірику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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СБУ викрила ще одного настоятеля храму УПЦ (МП), який виправдовував воєнні злочини Росії

16 серпня Служба безпеки України задокументувала підривну діяльність настоятеля одного із храмів Корсунь-Шевченківського благочиння Черкаської єпархії УПЦ (МП).

Він поширював серед мешканців громади відео із закликами не брати участь у спротиві російській агресії та виїжджати за кордон. Надсилалися ролики через популярні месенджери.

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20 серпня Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, пов’язаних із Росією.

Згідно з даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення відкрили кримінальні провадження щодо понад 100 священнослужителів УПЦ (МП), а майже 50 із них уже повідомили про підозру, а 26 отримали судові вироки.