Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув з візитом до України і зараз перебуває в Києві, пише Укрінформ, цитуючи керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

«Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді з візитом в Україні», - написав Єрмак.

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В інтерв’ю India Today він зазначив, що вважає цей візит дуже важливим, особливо з огляду на те, що він відбувається під час війни.

«Я дуже сподіваюся на те, що після довгого періоду, коли у нас не було візитів прем’єрів Індії та наших лідерів до цієї країни, це історичний момент, і ми маємо багато питань для співпраці.

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Думаю, що зустріч Прем’єр-міністра Моді з Президентом Зеленським буде дуже корисною і матиме конкретні результати», - сказав Єрмак.

22 серпня у Варшаві під час брифінгу з очільником польського уряду Дональдом Туском Нарендра Моді заявив, що Індія підтримує дипломатичні зусилля щодо якомога швидшого завершення війни в Україні.

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За його словами, Індія готова співпрацювати з іншими дружніми народами заради забезпечення якомога більшої підтримки миротворчих зусиль для відновлення миру в Україні.

Візит Моді - чому це важливо

Важливим цей візит є хоча б тому, що Нарендра Моді став першим індійським лідером за останні 30 років, який прибув з візитом до України.

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Так сталося, що його візит до Києва припав на День державного прапора України, напередодні Дня незалежності України. Важливо також нагадати про те, що понад місяць тому Моді зустрівся з Путіним під час візиту до Москви.

Не потрібно забувати й про те, що Індія постійно підтримувала тісні зв'язки з Росією, попри повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Разом з тим, на ці відносини з РФ не вплинули навіть значне невдоволення Києва та його західних союзників.

Тим часом, нафта від Росії становила рекордні 44% від загального імпорту Індії в липні.

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Обсяг імпорту російської нафти до Індії збільшився до рекордних 2,07 млн барелів на добу, що на 4,2% більше, ніж у червні.

За даними китайської митниці, це перевищило липневий обсяг імпорту нафти Китаю з Росії, який становив 1,76 млн барелів на добу.