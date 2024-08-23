Четвер (останній день з’їзду - ред.), став великим вечором Камали Гарріс. Але вона була не єдиною демократкою США, яка притягувала увагу публіки протягом останнього тижня, насиченого бурхливими промовами, камео знаменитостей і вираженням надії та радості.

Головне з Національного з’їзду Демократичної партії в Чикаго.

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Конвент демократів 2024 сяяв зірками.

Опра Вінфрі взяла ініціативу на себе, закликаючи виборців «обирати радість», а Стіві Вандер підніс Конвент на «найвищий рівень».

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Джон Ледженд запалив “Юнайтед-центр” вшануванням Принса, а акторка Мінді Калінг поділилася історіями кулінарних уроків від віцепрезидентки (Гарріс - ред.).

Чудовий комедійний номер із “серйозним” посланням від зірки Saturday Night Live Кенана Томпсона, який приніс на сцену гігантську книгу, щоб показати радикальний проєкт Програми правління на 2025 рік від Трампа.

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Були очікування виступу світової суперзірки Бейонсе, але вони не виправдалися.

Сімейна справа

На найбільшій сцені своєї кар’єри політичні лідери часто привертають увагу на яскраві сімейні моменти, які, якщо вони справжні, можуть дійсно вилюднити їх і наблизити до виборців.

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17-річний син губернатора Міннесоти Тіма Волза Гас зворушив націю, коли витирав сльози радості, вказуючи на свого батька, який погодвся балотуватися на посаду віцепрезидента, і схлипнув: «Це мій тато!»

Другий джентльмен Дуг Емхофф залишив ще один яскравий спогад, назвавши Гарріс «моя wiiiiife», коли він розповідав дивакувату, але милу історію їхнього роману.

А донька президента Джо Байдена Ешлі була яскравою подією вечора, віддаючи шану «old-school-ному татусеві своїх доньок”.

Шипіння Обами

Барак і Мішель Обама – однозначно впливова пара серед демократів – гуляли, наче це був 2008 рік, коли вони запалили з’їзд на другий день.

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44-й президент розсмішив публіку своїми жартами про одержимість Дональда Трампа «розмірами натовпу».

Але його успіх ледве не затьмарила колишня перша леді – безсумнівно найпопулярніша демократка країни – яка говорила про «заразливу силу надії» у найтеплішій промові тижня.

На вечірці був цілий розсип зірок, зокрема, виступив на ній і колишній президент Білл Клінтон, чия відверто слабенька промова тривала вдвічі більше відведеного часу, але кілька яскравих її моментів навіть викликали оплески.

Примара Гази

У Чикаго відбулися протести проти політики нинішньої адміністрації щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС, і зокрема через рішення не дозволити палестинському американцю виступати з головної сцени.

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У найбільшому протесті у четвер у демонстрацїі взяли участь кілька тисяч людей, але все одно цей марш був набагато меншим, ніж очікувана організаторами демонстрація десятків тисяч, і не став тією ложкою дьогтю, якої боялися демократи.

Протести були здебільшого мирними, хоча кількох демонстрантів затримали, коли вони на початку тижня прорвали огорожу безпеки навколо “Юнайтед-центр”, де відбувалася головна програма.

Хоча активісти були здебільшого пропалестинськими, до них приєдналися інші, які виступали проти різноманітних прогресивних ідей - від репродуктивних прав до соціального забезпечення мігрантів.

До побачення, Байдене

Чинний президент виголосив емоційну програмну промову, відкриваючи конференцію, на якій він ще кілька тижнів тому планував бути головним.

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Байден вийшов на сцену, витерши очі, і довго розповідав про свої досягнення, водночас наводячи аргументи на користь Гарріс, яку критикували за відсутність вишуканості.

Останній вихід ветерана-демократа в оточенні першої леді Джилл Байден і Камали Гарріс ознаменував нарешті передачу естафети політиком, який був у центрі уваги громадськості понад півстоліття.

«Демократія перемогла. Демократія досягла результатів. І тепер демократію необхідно зберегти», — заявив він, що викликало шалену овацію авдиторії.