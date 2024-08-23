Володимир Зеленський та Нарендра Моді обговорили закінчення війни в Україні

"Питання закінчення війни та справедливого миру для України – це пріоритет. Сьогодні однією з тем нашої зустрічі з Премʼєр-міністром Нарендрою Моді є саме Саміт миру – як ми можемо просуватися в цьому напрямку", – наголосив Зеленський.

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За словами Президента, Україна очікує, що Індія зможе приєднатися до спільного комюніке інавгураційного Саміту.

Під час візиту премʼєр-міністра Індії Нарендри Моді до України Зеленський разом із ним обговорив умови справедливого миру й закінчення війни, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Президент України також додав, що в межах зустрічі підписали чотири документи між Україною та Індією щодо медичної сфери, співпраці в аграрній сфері, гуманітарних відносин і культури.

За словами Зеленського, спільна заява за підсумками візиту стосується розбудови стратегічного партнерства, торгівлі між країнами та продовження військово-технічної співпраці.

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"Індія підтримує наш державний суверенітет і територіальну цілісність. І це важливо, бо всі у світі мають однаково поважати Статут ООН", – наголосив керівник держави.