Сьогодні, 23 серпня, НЕК "Укренерго" відновила роботу лінії живлення Запорізької атомної електростанції, пошкодженої через російські обстріли 22 серпня, повідомили в НЕК "Укренерго".

Укренерго відновило лінію живлення на ЗАЕС – подробиці

"Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили надійність живлення Запорізької АЕС... Ремонтні бригади чекали дозволу військовослужбовців для того, щоб усунути пошкодження та включити лінію в роботу.", – повідомили в "Укренерго".

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Тепер високовольтна повітряна лінія 330 кВ включена в роботу.

Наразі ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями.

МАГАТЕ заявило про причини пожежі на градирні ЗАЕС

11 серпня, близько 20:00, на території Запорізької атомної електростанції сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії оприлюднили звіт про огляд пошкодженої внаслідок пожежі градирні на Запорізькій АЕС.

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Зеленський аплодує успіхам на Курщині, де створюється «буферна зона»; на Запоріжжі через обстріли постійно страждають мирні люди; військове керівництво НАТО обговорить тіснішу інтеграцію України.

Команда агентства дійшла висновку про малоймовірність виникнення пожежі біля основи градирні. Пошкодження було зосереджено у внутрішній її частині на рівні розподілу водяних форсунок, розташованому на висоті близько 10 метрів.

Однак значні ознаки пошкодження, уламків, попелу або сажі біля основи градирні відсутні.

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12 липня Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію з питань безпеки та захисту ядерних об'єктів, зокрема Запорізької АЕС.

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