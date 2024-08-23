Сьогодні, 23 серпня, НЕК "Укренерго" відновила роботу лінії живлення Запорізької атомної електростанції, пошкодженої через російські обстріли 22 серпня, повідомили в НЕК "Укренерго".
Укренерго відновило лінію живлення на ЗАЕС – подробиці
"Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили надійність живлення Запорізької АЕС... Ремонтні бригади чекали дозволу військовослужбовців для того, щоб усунути пошкодження та включити лінію в роботу.", – повідомили в "Укренерго".
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Тепер високовольтна повітряна лінія 330 кВ включена в роботу.
Наразі ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями.
МАГАТЕ заявило про причини пожежі на градирні ЗАЕС
11 серпня, близько 20:00, на території Запорізької атомної електростанції сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання.
Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії оприлюднили звіт про огляд пошкодженої внаслідок пожежі градирні на Запорізькій АЕС.
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Команда агентства дійшла висновку про малоймовірність виникнення пожежі біля основи градирні. Пошкодження було зосереджено у внутрішній її частині на рівні розподілу водяних форсунок, розташованому на висоті близько 10 метрів.
Однак значні ознаки пошкодження, уламків, попелу або сажі біля основи градирні відсутні.
12 липня Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію з питань безпеки та захисту ядерних об'єктів, зокрема Запорізької АЕС.