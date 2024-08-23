Сьогодні, 23 серпня, НЕК "Укренерго" відновила роботу лінії живлення Запорізької атомної електростанції, пошкодженої через російські обстріли 22 серпня, повідомили в НЕК "Укренерго".

Укренерго відновило лінію живлення на ЗАЕС – подробиці

"Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили надійність живлення Запорізької АЕС... Ремонтні бригади чекали дозволу військовослужбовців для того, щоб усунути пошкодження та включити лінію в роботу.", – повідомили в "Укренерго".

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Тепер високовольтна повітряна лінія 330 кВ включена в роботу.

Наразі ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями.