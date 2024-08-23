Центр протидії дезінформації провів розслідування щодо участі Російської православної церкви в пропаганді насильства та мобілізації до армії РФ, повідомив Укрінформ, цитуючи керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

Дослідження ЦПД про участь РПЦ у пропаганді насильства та мобілізації в Росії – подробиці

"Ми якраз завершили глибинне дослідження участі РПЦ безпосередньо у пропаганді насилля і у мобілізації до російської армії. Воно скоро буде публічним, зараз воно у закритому режимі було відправлене компетентним органам. Можу сказати деякі деталі, що церква є одним із головних мобілізаторів на війну починаючи з 90-х років", – пояснив Коваленко.

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За його словами, РПЦ веде пропаганду для простого народу й простими словами.

"Образ конструюється умовно на рівні "Байден – це сатана"… У них прості конструкції використовуються, щоб людей мобілізовувати на "священну війну", – додав Коваленко.

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Через це також скасували ранковий зворотний рейс з Йоенсуу в Гельсінкі.

На його думку, православна церква Росії – "це не про віру, це про спецслужби".

"Вона ще з Радянського Союзу повністю контролюється КДБ, зараз – Федеральною службою безпеки Росії", – наголосив керівник ЦПД.

Певні священники РПЦ є співробітниками ФСБ у статусі "під прикриттям", а деякі – повністю під кураторством спецслужби.

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"Тому РПЦ – це повністю агентурна структура. І вона забезпечує фінансові потреби російських силовиків, мобілізаційні потреби армії, вона забезпечує пропаганду, безпосередньо вигідну Путіну, який є нинішнім нелегітимним, але лідером Росії", – зауважив керівник ЦПД.

Росія зараз намагається маніпулювати темою УПЦ МП у контексті останніх прийнятих в Україні рішень, стверджуючи, що в Україні нібито переслідують віросповідання.

"Це цілковита брехня, і ми намагаємося зробити все можливе для того, щоб інформаційно Росія провалилася на цьому фронті на Заході, щоб у них не вийшло довести свою брехливу теорію. Ми покажемо, що навпаки: РПЦ – це спецслужби, це не віра, це не церква", – закцентував Коваленко.

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Заборона російської церкви в Україні – що відомо

23 серпня Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій,  пов’язаних з Російською Федерацією.

Законопроєкт підтримали 265 депутатів. Водночас утрималися четверо нардепів, а 29 виступили проти ухвалення.

Прийнятий закон встановлює обмеження релігійним організаціям на зв’язки з РПЦ, діяльність якої в Україні забороняється, а також визначає, що саме розуміється під такими зв’язками.

З початку повномасштабного вторгнення відкрили кримінальні провадження щодо понад 100 священнослужителів УПЦ (МП), а майже 50 із них уже повідомили про підозру, а 26 отримали судові вироки.

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Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій також підтримала заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із Росією.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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