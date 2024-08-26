У жодній з публікацій не вказується дата, місце чи навіть тео, які підрозділи були задіяні. Повідомляється лише, що завдання виконували вертольоти Мі-8. Перший оснащений носовим кулеметом, ймовірно, кулеметом загального призначення (GPMG) зі стрічковим живленням ПКТ калібру 7,62 x 54 мм.

Два відео, одне з яких було опубліковане в X/Twitter минулого четверга, а інше в Telgram у неділю, схоже, підтверджують попередні повідомлення командування ПС ЗСУ (наприкінці липня - ред.) про те, що гелікоптери були розгорнуті для перехоплення та знищення російських безпілотників-камікадзе Shahed-136 великого радіусу дії.

На відео видно, як кулеметник присідає, коли вертоліт наближається до російського ударного безпілотника. Потім кулеметник випускає кілька довгих черг, кабіна гелікоптера наповнюється димом, потім дрон вибухає і падає на землю.

Військовий журнал Defence Express зазначає, що кулеметник використовує балістичну шоломну систему (ABH) пілота Gentex HGU-56/P, поставлену США, що доводить - на відео дійсно операція українців. Зазначається, що ймовірно росіяни також використовують вертольоти для перехоплення безпілотників.

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На відео також показано гвинтокрил Мі-8, але цього разу кулеметник стріляє по “Шахеду” з кулемета, встановленого у бічних дверях вертольота, і після кількох пострілів, також з ПКТ 7,62 x 54 мм GPMG, після чого дрон починає диміти і падає (вже не у кадрі - ред.).

На жодному з відео не можна розібрати достатньо подробиць, щоб підтвердити, що вертольоти - це щось інше, ніж стандартні Мі-8, адже як носові, так і дверні кулемети є стандартним озброєнням кількох типів літальних апаратів.

Радянський вертоліт Мі-8 - що відомо

Український Мі-8МТВ2, наприклад, застосовується для виконання бойових і транспортних завдань. Він має шість зовнішніх вузлів кріплення для перенесення різноманітної зброї, включаючи бомби, некеровані ракети та кулемети. Вертоліт оснащений додатковою бронею, новим навігаційним і зв'язковим обладнанням, прожектором і системами самозахисту.

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Інші варіанти озброєні ще краще. Російський варіант Мі-8АМТШ-ВН має 12,7-мм кулемети «Корд», бойові станції з дистанційним керуванням, встановлені на бічних дверях, і двоствольну 23-мм автоматичну гармату УПК-23-250, закріплену на опорних пілонах крила.