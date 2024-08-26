Востаннє росіяни застосовували свою дальню авіацію для обстрілу українських міст 8 липня, коли завдали масованого ракетного удару по Києву, де під вогнем, зокрема, опинилася дитяча лікарня "Охматдит".

"Зранку спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана із завданням ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на території західної України", – зазначили в командуванні.

У південно-східній частині Польщі вранці 26 серпня підняли польську та союзну авіацію через ракетну загрозу на заході Україні, повідомили в Оперативному командуванні польської армії.

Масований ракетний удар Росії по Україні 26 серпня: наслідки, що відомо

Близько 6 ранку 26 серпня в Україні оголосили повітряну тривогу по всій країні через запуски десятків "Шахедів", вихід у Чорне море ракетних носіїв "Калібрів", а також через вихід на пускові позиції до десятка російських стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Більше по темі Після масованого обстрілу посол ЄС закликала надати Україні більше засобів ППО Пані посол також укотре засудила чергову масовану ракетну атаку Росії на енергетичну інфраструктуру.

О 7 ранку перші ракети та "Шахеди" проникли у повітряний простір України.

У Луцьку були пошкоджені багатоквартирний будинок та інфраструктурний об’єкт. Раніше стало відомо про щонайменше одного загиблого, а в Полтавській області обстріляли промисловий об’єкт, також відомо про 5 поранених.

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Про одного загиблого стало відомо й на Дніпропетровщині та в Запорізькому районі. А на Львівщині росіяни атакували кілька енергетичних об'єктів.

Ракетна атака по Україні 8 липня – що треба знати

8 липня близько 10:20 ранку країна-агресор укотре завдала ракетного удару по Києву.

Міська влада оголосила 9 липня Днем жалоби в столиці у звʼязку із загибеллю людей під час атаки Росії на цивільні обʼєкти в Києві.

Надійшли повідомлення про те, що внаслідок роботи ППО уламки збитих російських дронів впали у Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах. У Голосіївському районі уламки впали біля житлового будинку.

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Підтверджена загибель двох дорослих в лікарні Охматдит, одна з яких – молода лікарка-нефролог. У лікарні "Охматдит" 16 постраждалих. Семеро з них – діти. 15 постраждалих госпіталізували.

Низка світових лідерів засудила ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит".