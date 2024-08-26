У південно-східній частині Польщі вранці 26 серпня підняли польську та союзну авіацію через ракетну загрозу на заході Україні, повідомили в Оперативному командуванні польської армії.
Польща підняла в небо авіацію через ракетний обстріл України
"Зранку спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана із завданням ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на території західної України", – зазначили в командуванні.
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Востаннє росіяни застосовували свою дальню авіацію для обстрілу українських міст 8 липня, коли завдали масованого ракетного удару по Києву, де під вогнем, зокрема, опинилася дитяча лікарня "Охматдит".
За даними польських військових, усі необхідні процедури задля убезпечення повітряного простору країни вже запущені.
❗️Uwaga, w południowo-wschodnim obszarze kraju może występować podwyższony poziom hałasu związany z rozpoczęciem operowania w naszej przestrzeni powietrznej polskich i sojuszniczych samolotów.— Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) August 26, 2024
Od wczesnych godzin porannych obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa… pic.twitter.com/RzzTc1SsnX
Масований ракетний удар Росії по Україні 26 серпня: наслідки, що відомо
Близько 6 ранку 26 серпня в Україні оголосили повітряну тривогу по всій країні через запуски десятків "Шахедів", вихід у Чорне море ракетних носіїв "Калібрів", а також через вихід на пускові позиції до десятка російських стратегічних бомбардувальників Ту-95.
Після масованого обстрілу посол ЄС закликала надати Україні більше засобів ППО
О 7 ранку перші ракети та "Шахеди" проникли у повітряний простір України.
У Луцьку були пошкоджені багатоквартирний будинок та інфраструктурний об’єкт. Раніше стало відомо про щонайменше одного загиблого, а в Полтавській області обстріляли промисловий об’єкт, також відомо про 5 поранених.
Про одного загиблого стало відомо й на Дніпропетровщині та в Запорізькому районі. А на Львівщині росіяни атакували кілька енергетичних об'єктів.
Ракетна атака по Україні 8 липня – що треба знати
8 липня близько 10:20 ранку країна-агресор укотре завдала ракетного удару по Києву.
Міська влада оголосила 9 липня Днем жалоби в столиці у звʼязку із загибеллю людей під час атаки Росії на цивільні обʼєкти в Києві.
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Підтверджена загибель двох дорослих в лікарні Охматдит, одна з яких – молода лікарка-нефролог. У лікарні "Охматдит" 16 постраждалих. Семеро з них – діти. 15 постраждалих госпіталізували.
Низка світових лідерів засудила ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит".