Воїни Закарпатського 650-го окремого зенітно-кулеметного батальйону ЗСУ збили російську ракету, яка летіла з боку Львівщини, повідомив начальник Закарпатської ОВА Віктор Микита, який і оприлюднив відео.

"Закарпатський 650-й окремий зенітно-кулеметний батальйон ЗСУ збиває крилату ракету на межі нашої та Львівської областей. Вона прямувала до нашого регіону. Дякуємо, побратими, за професіоналізм та збережені життя", - написав у своєму пості Микита.

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