Воїни Закарпатського 650-го окремого зенітно-кулеметного батальйону ЗСУ збили російську ракету, яка летіла з боку Львівщини, повідомив начальник Закарпатської ОВА Віктор Микита, який і оприлюднив відео.

"Закарпатський 650-й окремий зенітно-кулеметний батальйон ЗСУ збиває крилату ракету на межі нашої та Львівської областей. Вона прямувала до нашого регіону. Дякуємо, побратими, за професіоналізм та збережені життя", - написав у своєму пості Микита.

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Масована комбінована атака України 26 серпня – що відомо

Зранку 26 серпня Росія розпочала чергову масовану комбіновану атаку ракетами і БПЛА території України.

Наразі відомо, що внаслідок атаки, за інформацією Дениса Шмигаля, постраждали 15 областей України, є руйнування об'єктів цивільної інфраструктури, поранені та загиблі.

Через атаку по всій Україні запровадженні екстрені відключення світла.

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Пані посол також укотре засудила чергову масовану ракетну атаку Росії на енергетичну інфраструктуру.

Відомо, що Україні запустили ракети Х-22 та Х-101, "Кинжали" різні типи безпілотників.

 

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